143 nuances de plumes pour le plus beau des paons 

Parmi les plus grands chefs d’œuvres architecturaux et artistiques de l’Europe chrétienne, la chapelle Sixtine se place sans conteste au premier rang. La plus célèbre salle des palais pontificaux propose certains des plus grands chefs-d’œuvre de la Renaissance. Des fresques finalement difficiles à appréhender dans toute leur force à travers de simples représentations, sauf si on y met les moyens...