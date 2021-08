Passez une nuit dans la maison de Twilight… les vampires en moins !

En 2018, la maison de Bella Swan, héroïne de la série phénomène de vampires et de loups-garous, avait été mise en vente pour 349.900 $, avec plus de 230 m2 de terrain. Le propriétaire de l’époque avait même pris soin de la conserver dans l’état dans lequel elle avait été utilisée pour le tournage du film.

Eh bien, cette fameuse demeure a trouvé preneur, avant d’être transformée en maison de location sur le site Airbnb – chic idée ! –, de quoi faire frémir les fans des romans de Stephenie Meyer…

Le premier roman était publié par les éditions Hachette en 2005 sous le titre Fascination, dans une traduction de Luc Rigoureau, tandis que le premier film sortait en 2008.

Résumé de l’éditeur :

Bella, seize ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, délurée et amoureuse, pour s'installer chez son père, affectueux mais solitaire. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à Forks où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quels mystères et quels dangers cache cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes ? A la fois attirant et hors d'atteinte, au regard tantôt noir et terrifiant comme l'Enfer, tantôt doré et chaud comme le miel, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça. Bella en est certaine. Entre fascination et répulsion, amour et mort, un premier roman... fascinant.