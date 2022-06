Rowling piégée dans une visio par un faux Zelensky

S’il n’était pas question d’une guerre, de morts et de destruction, ce piège façon caméra cachée 2.0 serait presque délicieux. Rowling accepte une rencontre vidéo, pour échanger avec le président Zelensky, et depuis quelques heures, leur échange circule partout sur la toile. « Par solidarité avec l’Ukraine, j’ai coupé court avec certains de mes intérêts commerciaux en Russie », note l’auteure de Harry Potter en guise d’introduction. Sauf qu'en guise de président ukrainien, ce sont deux comiques russes...

Deux experts de l'imposture

Au cours des 12 minutes d’échanges, son interlocuteur avance les suggestions les plus délirantes. Et notamment de modifier la forme de la cicatrice qui barre le front de son petit sorcier, pour la remplacer par un blason ukrainien. En l’état, le signe ressemble à la lettre Z, qui sert à rallier les soutiens à l’invasion russe.

Étonnée, Rowling semble cependant abonder : « Ce serait peut-être bien de me mettre en scène autour de quelque chose comme ça sur les réseaux, parce que je pense que le lendemain, cela se retrouverait dans la presse. » Non ? Si…

Si au bout d’une poignée de minutes, il devient évident pour le spectateur que toute cette histoire vire au grand gag, la romancière, elle, n’a pas digéré la pilule. Un de ses porte-parole évoque « une farce désagréable ». Et plus encore : « JK Rowling avait été approchée pour échanger sur son engagement caritatif en Ukraine : le soutien aux enfants et aux familles, frappées par l’actuel conflit dans la région. » Ridiculisée de la sorte, elle supporte mal le gag.

Et son porte-parole de déplorer que la vidéo — qui a été manifestement remaniée — déforme toute la conversation. Le véritable problème vient de ce qu’en fait de président ukrainien, dont on ne voit jamais le visage (premier indice…), ce sont deux comiques russes qui menaient la conversation.

Vladimir « Vovan » Kuznetsov et Aleksei « Lexus » Stolyarov sont réputés pour avoir piégé des célébrités et monté des canulars de grande ampleur — Elton John, Bush junior, Boris Johnson et même le prince Harry comptent parmi leurs victimes, depuis 2014. Or, les deux hommes comptent aussi parmi les soutiens fervents de Vladimir Poutine, bien qu’ils aient nié avoir collaboré avec le Kremlin. Ils ont d'ailleurs été amplement raillés pour n’avoir ciblé que des personnes critiques à l’égard de la Russie et de Vladoche…

En revanche, leur vidéo postée sur Rutube, le pendant russe de YouTube (qui les a interdits d’accès début juin), a rapidement circulé.

Avada Kedavra, écrit sur les missiles...

Le faux Zelensky, que le duo a incarné à merveille, pousse le bouchon très très loin. Au terme de quelques éloges, tant sur la personne que l’ampleur d’Harry Potter, il demande, tout de go, si Rowling « peut exiger que les Russes cessent de lire vos livres ». Il évoque également des sanctions contre un acteur russe, qui joue dans Fantastic Beasts — le film était déjà sorti, il était trop tard pour l’exclure.

Gênée, elle répond : « Assurément, je vais en parler avec les personnes concernées et nous verrons ce qui est réalisable. » Dès lors, l’imposteur derrière sa webcam se sent pousser des ailes. Il prend l’exemple de collectes de fonds que Lumos, la fondation de Rowling, pourrait organiser : une filiale est installée dans l’ouest de l’Ukraine. Et de suggérer alors que l’argent obtenu serve à « acheter beaucoup d’armes et de missiles… pour détruire les troupes russes. J’espère que vous y êtes favorable ».

Là, tout devient embarrassant, et Rowling n’a d’autre choix que de s’abriter derrière les missions de son organisme. De fait, l’association intervient auprès des familles dans la région de Zhytomyr, et l’auteure en fait une promotion active sur Twitter. « Nous nous chargerons des enfants, mais je souhaite vraiment que l’Ukraine dispose de toutes les armes dont elle a besoin », répond-elle toutefois.

Le gag devient parfait, alternant des choses si grossières qu’elles deviennent hilarantes pour le spectateur, avec des incongruités totales. Ainsi, on apprend du faux président ukrainien que ses troupes écrivent Avada Kedavra sur leurs missiles. Cette formule magique représente le sortilège de la mort dans le monde de Potter — dont l’usage est qualifié d’impardonnable…

De même, en référence à l’homosexualité de Dumbledore, les comiques s’assurent que le sorcier n’est pas transgenre — allusion aux multiples et polémiques commentaires de Rowling sur le sujet.

L’appel s’achève avec trois personnes, qui se présentent comme les membres d’un groupe baptisé L’Ordre du Phénix ukrainien… mais sur leur t-shirt violet, est écrit en cyrilliques, que manifestement Rowling ne sait pas lire : « Seulement Poutine. » Le tout en s’envoyant réciproquement des embrassades et des saluts enthousiastes.

