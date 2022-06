Victor Hugo et Juliette Drouet feront la rentrée littéraire de Gallimard

Une passion de deux ans relatée dans ces quatre carnets, datant de 1833 et 1834, au moment où le romancier est devenu célèbre pour sa pièce Hernani. Il était à l’époque mariée à son amie d’enfance, l’écrivaine Adèle Foucher, ce qui n’empêchera pas le chef de file des romantiques de tomber follement amoureux de l’actrice.

Au cours de sa carrière, Victor Hugo s’est rapidement habitué à conserver des versions manuscrites de ses œuvres pour la postérité. Regroupés dans une « malle aux manuscrits » cette dernière sera léguée à la Bibliothèque nationale de Paris, selon le testament de l’auteur.

Avec Juliette Drouet, ce seront, d’après l’éditeur, « deux années d’amour exclusif, dont l’écrivain témoigne sur des carnets qu’il laisse à son amante chaque soir, en la quittant […]. On y lit des déclarations d’amour et de bonheur enflammées, mais aussi des poèmes que son amante lui inspire. »

L’un de ces carnets autographes, qui s’étend du 8 mars au 4 juin 1834, avait été adjugé 217.500 € lors d'une vente en 2017, selon le site Bibliorare. On y découvrait une « inédite et extraordinaire relique amoureuse et intime de Victor Hugo, destinée à Juliette Drouet ».

Comme un journal intime amoureux, ce carnet retrace les premiers temps d’amour entre le romancier et l’actrice. Le site précise également qu’« aucune des lettres écrites par Victor Hugo à Juliette Drouet d’avant octobre 1833 ne subsiste puisqu’elle les brûla toutes après avoir mal interprété le sens d’un mot dans l’une d’elles ».

Et Gallimard de poursuivre auprès de l'AFP : « Cette édition unique s’accompagne de poèmes inspirés par Juliette et de scènes de théâtre écrites pour elle. Nous donnons également des lettres de Juliette Drouet écrites à Hugo à cette période. » Car, en retour, l’actrice écrira une lettre par jour pendant 50 ans à Hugo, jusqu’à sa mort en 1883, soit quelque 22.000 missives.

À LIRE: Télécharger les livres de Victor Hugo

Depuis 2016, des chercheurs de l’université de Rouen se sont attelés à la retranscription, l'annotation et à la mise en ligne de ces lettres sur un site dédié au journal épistolaire, qui compte aujourd’hui plus de 14.000 lettres. Étudiants, chercheurs, professeur et biographes des deux personnalités collaborent sur le projet pour y amener une contextualisation historique ainsi que des précisions sur les personnes citées.

Issue des collections de la BnF, de la maison Victor Hugo et de collections privées, cette correspondance de l'actrice sera conservée par Hugo jusqu'au décès de sa compagne. Dès la première, la jeune actrice s’offre au dramaturge. « Je me donnerai à toi tout entière » écrit-elle le 17 février 1833, ce qu’elle fit en lui restant fidèle pendant plus d’un demi-siècle, alors qu’Hugo multipliera les conquêtes.

Photographie : Juliette Drouet, par Léon Noël, et Victor Hugo, par Achille Devéria et Charles-Étienne-Pierre Motte, domaine public