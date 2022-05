La généalogie au centre des usages pour les archives en ligne

Différentes questions ont été posées entre janvier et mars 2021 aux usagers de 100 sites publics d’archives : 2 services à compétence nationale, 1 service d'Archives régionales, 67 Archives départementales, 29 Archives municipales et le portail FranceArchives.

À l'aide des 27.723 réponses reçues, il a pu être établi que 84 % des usagers de ces sites se déclaraient « généalogistes » — autrement dit, leurs recherches portent sur leur famille. Ils représentent 87 % des usagers en ligne dans les Archives départementales (AD), 57 % dans les Archives municipales (AM), 51 % dans les services à compétence nationale (SCN).

11 % des usagers déclarent effectuer des recherches historiques, ou des tâches liées à leur métier, et ils représentent 40 % des usagers des services à compétence nationale. On trouve dans cette catégorie des documentalistes, architectes, directeurs d’établissements, responsables d’édition, archéologues, médiateurs et guides conférenciers, archivistes...

4 % des usagers déclarent effectuer des recherches occasionnelles, avec un niveau débutant dans leurs démarches. Le dernier pourcentage d'usagers indique réaliser des démarches administratives sur les sites concernés.

Quel public ?

Le public est très majoritairement français (à 97 %), avec une origine qui devient de plus en plus locale à mesure que le site d'archives le devient aussi. Si l'âge moyen des usagers est de 63 ans (+ 2 ans depuis 2014), l'étude relève tout de même un « fort renouvellement des pratiquants qui contredit la disparition potentielle des publics des archives due à leur vieillissement » : 1/3 d'entre eux pratiquent la recherche depuis moins de 5 ans.

64 % des répondants sont à la retraite, 30 % en activité ou à la recherche d’un emploi, et 2 % en études, et 39 % des usagers ont un diplôme supérieur à bac + 2 (contre 19 % des Français). Les sites d'archives sont consultés par 34 % de cadres et professions intellectuelles supérieures, 35 % de professions intermédiaires, 21 % d’employés, 4 % d’ouvriers, 5 % d’artisans et 1 % d’agriculteurs.

Un peu plus d’un tiers des usagers sont inscrits dans une bibliothèque ou une médiathèque, et ils sont par ailleurs particulièrement friands de visites de lieux historiques ou patrimoniaux, ou encore d'expositions. 6 usagers sur 10 ont une présence en ligne, par un blog ou un compte sur un réseau social.

À LIRE: La numérisation permet de retrouver des livres anciens pillés par les nazis

86 % des usagers s’étaient déjà connectés sur le site concerné, et le consultent plutôt régulièrement : 38 % plusieurs fois par semaine, 39 % plusieurs fois par mois et 23 % moins souvent. Les sites des archives départementales sont souvent consultés plusieurs fois par un même usager et la moitié des usagers de sites d'archives consultent aussi régulièrement des sites généalogiques gratuits, des moteurs de recherche et les sites de la BnF, Gallica et RetroNews.

Pratiques numériques et numérique pratique

Le numérique ne remplace visiblement pas une consultation sur place, puisque « [p]rès des trois quarts des usagers en ligne font ou ont fait des recherches en salle au moins une fois (71 %) », une pratique qui se généralise avec l'expérience des usagers en matière de recherche. Toutefois, 88 % ont réalisé plus de recherches en ligne qu'en salle.

Si 9 usagers sur 10 jugent l'accès aux documents numérisés facile et apprécient la qualité des documents numérisés, 20 % estiment que les outils de recherche sont d'accès trop compliqué et 18 % jugent leur utilisation également trop compliquée. 21 % des usagers affirment que l'aide à la recherche n'est pas simple à comprendre.

Outre ces points, d'autres améliorations sont attendues, notamment un répertoire de ressources numérisées concernant le territoire, conservées par d’autres établissements et disponibles en ligne, un formulaire de recherche thématique ou encore le téléchargement des documents numérisés.

L'étude intégrale est accessible à cette adresse, et une synthèse est disponible.

Photographie : illustration, Doc Searls, CC BY 2.0