Le site Richelieu de la BnF rouvrira ses portes en septembre

Commencés en 2010, les travaux d’aménagement et de restauration du site Richelieu ont connu bien des déboires. Présence non identifiée au préalable d’amiante et de plomb, augmentation des coûts, fuites d’eau liées à la climatisation sont autant d’imprévus qui n'ont cessé de retarder le chantier.

Coordonnés par l’Oppic, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, le chantier aura duré douze ans et coûté 248 millions € au total. Mais ce qui est appelé « le déménagement du siècle » est sur le point de toucher au but. Le chantier devrait s’achever fin juin pour une réouverture au public le 17 septembre prochain.

Cette réouverture « coïncide avec le tricentenaire de sa première installation dans l’ancien palais Mazarin en 1721-1722 », précise l'établissement dans un communiqué. Pour l’occasion, des évènements gratuits seront proposés durant tout le weekend de réouverture par la metteuse en scène Annne-Laure Liégeois.

Le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France accueille, rappelons-le, les départements spécialisés (arts du spectacle, cartes et plans, estampes et photographie, manuscrits, monnaies, médailles et antiques, musique). Il se destine aussi à devenir un pôle d’excellence en matière de recherche sur l’histoire de l’art et le patrimoine écrit, avec le concours de l’Institut national de l’Histoire de l’art et l’École nationale des chartes.

Cette réouverture permet à la BnF de réaffirmer l’une de ses vocations majeures : « permettre à tous l’accès au savoir et à la culture ». Ainsi, lecteurs, chercheurs, visiteurs ou promeneurs pourront profiter de la richesse et de la diversité des collections. Ils auront ainsi accès à une salle de lecture, un musée, une galerie d’expositions temporaires, une librairie, un café ainsi qu’un jardin et de nouvelles salles pour les chercheurs.

Ouverture à plus d'un titre

L’accès à la salle Ovale, entièrement restaurée, sera également libre et gratuit. Le nouveau musée de la BnF, d’une superficie de 1200 m2 et installé en partie dans l’ancien palais du cardinal Mazarin présentera quant à lui près de 900 œuvres, de l’Antiquité à nos jours, représentatives de l’encyclopédisme des fonds de la Bibliothèque.

« Ces salles, dont certaines étaient accessibles au public, n’étaient pas pensées comme musée. Cette fois, c’est exposé et ouvert à tous » explique Laurence Engel, présidente de la BnF, à l'AFP. Plus qu’une remise aux normes, ce chantier aura permis un nouvel aménagement, pour des lieux plus fonctionnels et aérés.

Et Engel de poursuivre concernant la vocation muséale du site : « L’idée de montrer au public des collections, à l’époque royale, idée qui est à l’origine du concept de musée, date de Louis XV. On a lu dans des documents que ce public de curieux n’est pas celui de la Cour de Versailles. »

En attendant la réouverture, une exposition retraçant l’histoire du site Richelieu est visible à la BnF François Mitterrand jusqu’au 16 octobre prochain. L’exposition plonge le visiteur dans les péripéties de la conquête du quadrilatère Richelieu, et ce, depuis l’installation de la Bibliothèque dans le palais Mazarin. À travers les évolutions architecturales dans leurs différents contextes historiques, l’exposition raconte l’origine et la constitution des collections.

Crédits photo : Vue sur la salle ovale - marlenedd (CC BY 2.0)