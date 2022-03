Des haïkus inédits de Tupac Shakur et d'autres reliques hip hop aux enchères

2Pac, avec son vieil ami devenu « ennemi », Notorious B.I.G., reste « le » rappeur des années 1990, qu'il a marquées par sa carrière fulgurante et sa disparition soudaine, assassiné en 1996 à l'âge de 25 ans. « The Art and Influence of Hip Hop », vente aux enchères en ligne de la maison Sotheby's, met logiquement en avant plusieurs pièces manuscrites signées de sa main.

Pièce maîtresse de la vente, estimée entre 200.000 et 300.000 $, un livret de haïkus et de dessins du jeune Tupac Shakur, alors âgé de 11 ans, en 1983. Soit 7 pages où se succèdent des représentations d'arbre, de poissons et de coucher de soleil, accompagnées de haïkus, poèmes japonais en 3 vers de « 5 syllabes, 7 syllabes puis 5 syllabes à nouveau », comme le rappelle le jeune poète dans son « recueil ».

Tupac Shakur, "Haiku", manuscrit autographe signé ("Tupac ♥ Shakur, Future Freedom Fighter"), vers le printemps 1983, Sotheby's

Le livret avait été envoyé à Jamal Joseph, le parrain de Tupac, Chui Ferguson-El, Sekou Odinga et Bilal Sunni Ali, des membres des Black Panthers, activistes afro-américains engagés pour l'égalité des droits, alors emprisonnés au Kansas. Les parents de Tupac, et en particulier sa mère Afeni Shakur, étaient eux aussi engagés auprès des Black Panthers, une influence militante très sensible par la suite sur les textes et la carrière du rappeur.

Parmi les autres lots, plusieurs lettres de Shakur, plus âgé, mais pas encore mondialement connu, adressées à sa camarade de promotion à Cosima Knez, qu'il fréquenta dans le cadre de cours de théâtre à la fin des années 1980. Cette correspondance révèle « un jeune homme sensible, qui revendiquait sa passion et son amour de ses semblables, qui exprimait ses émotions sans crainte et croyait fermement en une communication honnête et sincère », relève la maison de vente aux enchères.

La session de vente, pour laquelle les enchères se réalisent uniquement en ligne, sera clôturée ce 30 mars : les amateurs peuvent casser leur tirelire pour des posters et flyers d'époque, les œuvres de graffeurs, dont Futura 2000, Delta2 ou Lady Pink, les costumes de scène de Biz Markie et Jazzy Jay ou encore des drum machines et vinyles de compositeurs historiques du genre.

