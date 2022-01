Mon libraire est sexy : la tendance vestimentaire 2022 sera Bookcore

Bookcore, voilà bien un terme barbare, dont on se méfie spontanément de ce qu’il recouvre. Derek Guy, spécialiste de la mode masculine, en a détaillé le concept et les ramifications sur son site Die Workwear. Il y consacre même un billet colossal, qui résonne comme un Manifeste du Bookcore. Selon lui, tout vient, tout d’abord, de la vitalité que les librairies indépendantes ont pu connaître ces 25 dernières années.

Moralité, le style Bookcore serait un dérivé vestimentaire de l’image que l’on se fait du libraire dans sa boutique… Ou pas ?

À quoi ressemble le mouvement Bookcore ? Eh bien, selon Derek, il existe un compte Instagram qui serait en mesure de nous en donner une incarnation stricte. Il s’agit de Parisiens in Paris, qui photographie au débotté des personnes croisées dans les rues de la capitale. Conclusion, Paris serait la capitale du Bookcore, plus que toute autre.

Et que l’on ne s’y trompe pas : le terme n’a rien de péjoratif. « C’est un raccourci pour désigner une communauté que je trouve charmante », écrit Derek. « Bookcore désigne la manière dont je m’habille parfois, comment j’aspire à toujours m’habiller et comment certaines personnes que j’admire, s’habillent. » On n’est pas plus avancé…

Le Bookcore disposerait cependant de quelques attributs identifiables : pour exemple, un tote-bag brandé aux couleurs d’une librairie, d’un ouvrage, d’un auteur, ou disposant d’un message littéraire. Bref, un accessoire qui convaincrait n’importe quel passant que, dans votre vie, la lecture et les livres ont une place prépondérante.

Bienvenue en 2022

En somme, souligne Derek, la mode 2022 est celle où tout le monde finit par se vêtir comme un libraire. Mais que l’on ne confonde pas : si le tote-bag sied à merveille aux Bookcores, le tee-shirt revendiquant une affinité avec les livres ne fait pas illusion. À ce titre, la rédaction tout entière déplore de n’avoir pas mis en production à des niveaux industriels son projet le plus secret :

Fort heureusement, et même s'ils ne sont pas commercialisés, nous avons su nous doter de l'élément premier, aux couleurs de la rédaction. Mais il semblerait qu'une production de masse soit en revanche véritablement mise en oeuvre. Pour les masques, en revanche, oubliez...

Mais au final, quels vêtements préférer pour opter définitivement pour le côté Bookcore de la force ? Eh bien, naturellement, puisque le milieu universitaire est réputé intellectuel et que celui de la librairie ne saurait l’être moins, certaines orientations se retrouveront. Les chemises en tissu Oxford, pour exemple, le manteau en tweed et le pantalon en flanelle grise. Les mocassins pourraient convenir, mais les baskets imposantes également. Les pantalons larges et les blazers en cuir s’imposeraient volontiers, et en somme, un grand nombre de choses tirées des années 90 — qui servirait de référence à la cause Bookcore.

Avec, comme maître à penser, Pierre Bourdieu et son ouvrage La Distinction. Critique sociale du jugement.

L’année 2022 vient de commencer, vous avez déjà perdu un mois de bookcore style : en restent 11 à mettre pleinement à profit…