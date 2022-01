Cinq sculptures-livres de la "Bookish Banksy" aux enchères, pour la bonne cause

Commandées dès 2012 par l'association à but caritatif Scottish Book Trust, pour marquer la toute première semaine du livre en Écosse, les 5 sculptures de la mystérieuse Bookish Banksy, sont à présent mises aux enchères. Au cours de cette semaine, les sculptures alors commandées – chacune représentant un classique littéraire écossais – avaient été découvertes dans tout le pays par des anonymes, reprenant le geste artistique de celui qui l'a inspiré, le célèbre et non moins mystérieux, Banksy.

Le poème Tam O'Shanter du poète écossais du XVIIIe siècle Robert Burns, Whisky à gogo de Compton Mackenzie (Trad. Jean Périer), adapté au cinéma par Alexander Mackendrick en 1949, soit deux ans après la sortie du roman. Mais également le célèbre Peter Pan de J.M. Barrie (Trad. Yvette Métral), Lanark : une vie en quatre livres d'Alasdair Gray (Trad. Céline Schwaller), et le classique L'île au trésor, de Robert Louis Stevenson (Trad. André Bay). 5 grands romans de la littérature écossaise transformés en sculpture jaillissante, grâce au travail de cette mystérieuse artiste.

ARTISTE ANONYME | LIVRE SCULPTURE LANARK, PAR ALASDAIR GRAY (Lyon & Turnbull)



La mystérieuse artiste oui, car si son identité n'a jamais été révélée, il est admis qu'elle est bien une femme, attira l'attention du public et des amateurs d'art. Et ce, en déposant secrètement ses sculptures de livres autour de lieux culturels à Édimbourg, tout au long de l'année 2011.

Des oeuvres que la Scottish Book Trust a décidé, à présent, de céder, afin de soutenir financièrement sa promotion de la lecture et ses programmes d'alphabétisation. Concrètement, l'action de l'association consiste à offrir des livres à chaque enfant en Écosse, mais aussi travailler avec les enseignants pour développer chez les enfants l'amour de la lecture, soutenir les talents littéraires écossais, ou encore créer des événements pour connecter écrivains et public.

Une vente aux enchères validée par l'artiste qui proposera une enchère de départ de 800 £, soit environ 950 euros, et un prix indicatif de 1 000 à 1 500 £, soit entre environ 1200 et 1800 euros.

« J'ai toujours pensé que les sculptures étaient une piètre tentative pour communiquer la magie transformatrice qui se produit lorsqu'un livre est lu », a déclaré l'artiste dans le communiqué de la Scottish Book Trust, avant d'ajouter : « Je ne pourrais pas être plus heureuse qu'en les vendant aux enchères, car ils pourraient être transformés en vrais livres. »

ARTISTE ANONYME | LIVRE SCULPTURE, PETER PAN, PAR J.M. BARRIE (Lyon & Turnbull)



De son côté, Marc Lambert, PDG de Scottish Book Trust, explique : « La vente aux enchères fait partie d'une campagne de financement majeure et à long terme lancée à la fin de l'année dernière. À Noël, on s'est concentrés sur la distribution de livres aux familles dans le besoin par le biais des banques alimentaires, des autorités locales et d'autres organisations caritatives. »

À LIRE: première édition de L'incroyable Hulk vendue 430.000 €

« De nombreux enfants grandissent sans accès aux livres ou sans posséder leurs propres livres à la maison, et depuis la pandémie, la situation s'est aggravée. Sans livres, les enfants passent à côté et nous savons que l'impact de cela dure toute une vie », ajoute-t-il encore, avant de conclure, se recentrant sur les sculptures en vente : « Les œuvres présentées dans ces incroyables créations parlent toutes de magie, d'aventure, d'audace et de la place vitale de l'Écosse dans l'histoire de la littérature mondiale. »

Crédits : L'ÎLE AU TRÉSOR, TABLEAU DE ROBERT LOUIS STEVENSON (Lyon & Turnbull)