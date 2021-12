Nîmes : un manuscrit de droit féodal du XIIIe siècle vendu plus de 100 000 euros

Projet malheureux, désormais entré dans la légende de la science-fiction, du cinéma et de la pop culture, l’adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky a réuni parmi les plus grands artistes de son époque. Paru en 1965 aux États-Unis, Dune a connu plusieurs suites et devint le livre de science-fiction le plus vendu au monde, marquant durablement plusieurs générations.