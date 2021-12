Emprunté il y a 111 ans, un livre est rendu à la bibliothèque

C'est dans une publication Facebook de la bibliothèque publique de Boise que l'on apprend la date d'emprunt des Nouvelles chroniques de Rebecca : 1910 !

Un roman qui n'est plus en circulation

En novembre, le roman, aujourd'hui inconnu, a été enregistré dans une bibliothèque de Garden City, à proximité de la Bibliothèque publique de Boise, raconte Lindsey Driebergen, responsable de la bibliothèque publique à CNN. « Après avoir découvert un autocollant sur le livre de la bibliothèque publique de Boise, le personnel de cette bibliothèque de banlieue a envoyé le livre chez nous », explique-t-elle. « À l'origine, il était censé être rendu à la bibliothèque Boise Carnegie en 1911 », ajoute-elle encore.

Le livre est également revenu en très bon état, fourni avec les autocollants de la bibliothèque. « Toutes les pages sont vraiment bien entretenues et les images sont claires. Il a dû être rangé dans un endroit sûr pour l'empêcher de se ternir », explique encore le responsable de la bibliothèque publique. Selon une liste d'Amazon, le livre pour enfants a été publié en 1907, et serait une suite, d'un autre titre, Rebecca of Sunnybrook Farm. Comme le roman n'est plus en circulation, il a trouvé sa place aux côtés des livres anciens.

Autocollants des dates d'emprunts toujours présents dans le livre

« Une amende de deux cents par jour »

Une note sur la couverture intérieure du livre explique : « Les livres peuvent être conservés deux semaines sans renouvellement, sauf indication contraire. Une amende de deux cents par jour est imposée sur les livres en retard. »

La bibliothèque a cessé de facturer les livres en retard en 2019, mais le personnel de la bibliothèque s'est quand même amusé à faire le calcul des pénalités : le montant de l’amende s’élèverait aujourd'hui à 803 dollars, soit environ 700 euros. De quoi s'offrir une belle bibliothèque pour Noël !

Les archives de la bibliothèque, qui pourraient donner l'identité de l'emprunteur, ne sont plus disponibles : ainsi, l'abonné qui a extrait le livre à l'origine, et qui l'a gardé aussi longtemps chez lui, reste pour l'instant inconnu. Si aucun indice sur la personne n'a encore été découvert, Lindsey Driebergen, au nom de l'institution publique, lance un appel : « Vous n'allez pas avoir d'ennuis, évidemment, mais si vous savez quelque chose sur ce livre, faites-le nous savoir ! »

