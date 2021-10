À la bibliothèque publique de Toronto, retour d’un livre après 40 années

Sans indiquer les conditions exactes autour de l’absence prolongée de ce livre, la bibliothèque publique Danforth/Coxwell a posté sur sa page Facebook des images qui semblent appartenir à une autre époque. Avec cette vieille carte de bibliothèque couverte d’encre bleue, ce livre se pare d’une voile de relique — un rappel nostalgique de l’ancien système de prêt, qui a été remplacé par la technologie et les ordinateurs.

Le livre en question est Nicholas Knock And Other People: Poems, signé par l’auteur, poète, enseignant, éditeur et critique canadien Dennis Lee. Publié par la maison d’édition Macmillan en 1974, il aurait été consulté pour la dernière fois en octobre 1978, avant de disparaître… et d’être enfin rendu en septembre dernier.

Après un retour si tardif, qu’en est-il de l’amende ? On s’attendrait sans surprise à une somme aussi formidable que le temps de l’emprunt, et pourtant. C’est bien simple : il n’y en aura pas.

Plus tôt cette année, la bibliothèque avait annoncé la suppression des amendes concernant les livres pour enfants, l’objectif étant de ne pas rebuter les plus jeunes lecteurs et lectrices — qui seraient les premières victimes d’un oubli de cette nature. De plus, la bibliothèque n’imposera aucune amande tant que la pandémie sévira.

« Bien qu'il ne soit pas habituel de conserver un livre aussi longtemps, nous accueillons toujours le retour des livres de bibliothèque », a déclaré Michelle Leung, agente de communication à la Bibliothèque publique de Toronto. Elle a tout de même ajouté : « Les gens sont responsables du retour des documents, et ceux qui ne le font pas devront toujours payer le coût de remplacement. » À bon entendeur...

Un évènement digne d’un « mieux vaut tard que jamais », qui marque la remise en circulation de ce recueil de poème pour enfants !

Sources : BlogTO et Narcity

Crédits photo : Danforth/Coxwell Library / Facebook