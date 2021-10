Un rouleau de prières de 500 ans évoque la croix de la Passion du Christ

Fondé en 1113, le prieuré de Bromholm était réputé pour posséder un véritable morceau de la Vraie Croix, sur laquelle le Christ avait enduré le supplice. Cette relique baptisée Sainte Croix de Bromeholme est d’ailleurs citée dans les Contes de Chaucer. Disparu en 1536 quand Henri VIII décida de se remarier, il ne reste aujourd’hui que des ruines de cet espace.

Des ruines, et un rouleau décrivant la fameuse Croix, présentant des dessins épatants ainsi que des images pieuses. Le site était devenu, avec le temps, un lieu de pèlerinage pour les croyants, qui se déplaçaient jusqu’au nord-est de Norfolk pour apercevoir le morceau de bois — considéré comme authentique.

Gail Turner, historienne de l’art, s’est penchée attentivement sur le document, et établit un lien entre l’artefact qu’incarnait la relique et des rituels en vigueur. Un objet bien évidemment associé à des miracles. Or, si le rouleau était connu pour avoir fait une brève apparition dans les années 60 et 70, Turner est la première à tenter de déchiffrer textes et images.

Rites et croyances

Selon son interprétation, le rouleau aurait appartenu à un pèlerin cossu qui l’aurait fait façonné à partir de deux morceaux de vélin cousus ensemble. « Le rouleau reflète une époque où les laïcs croyaient réellement aux ennemis visibles et invisibles », indique-t-elle.

« Pour leurs propriétaires, ces rouleaux de prière étaient vus comme des inspirations très personnelles — bien qu’après la Réforme, ils aient été reniés et rejetés. La survie d’un tel document, aussi magnifique, durant plus de 500 ans, est remarquable. »

Des signes d’abrasion indiqueraient également que les fidèles touchaient le rouleau même — ou l’embrassaient… – pour entrer plus profondément en relation avec la Passion du Christ. Convaincus de son pouvoir, ils en appelaient aux vertus magiques de l’objet.

Sur les illustrations, on observe distinctement trois clous fichés dans un cœur avec des mains ayant reçu comme des coups de couteau – autres allusions directes aux stigmates, certainement. Les extrémités du vélin sont rouges, comme tachées de sang, avec une colline verte qui symboliserait le mont Golgotha où fut crucifié le Christ.

En tout, les cinq blessures de Jésus sont représentées. On peut retrouver toute l'analyse à cette adresse.