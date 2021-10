Paris rend hommage à l'éditeur Michel Lévy, “précurseur du livre de poche

La mairie de Paris a déposé hier, mardi 5 octobre 2021, une plaque en l’honneur de Michel Lévy fondateur des éditions Calmann-Lévy, à l’occasion de son bicentenaire, sur la façade du siège historique de la maison d’édition au 3 rue Auber à Paris 9è, en présence de Madame Laurence Patrice (Adjointe à la Maire de Paris , en charge de la Mémoire et du monde combattant), de Monsieur Philippe Robinet (Président Directeur Général des éditions Calmann-Lévy) et de Monsieur Alexis Govciyan (conseiller de Paris en charge de la mémoire, du monde combattant à la mairie du 9è arrondissement).

« Cette maison participa à rendre accessible les livres au plus grand nombre et à faire rayonner la culture française », souligne Catherine Ibled, conseillère Culture, Mémoire et Patrimoine de la ville.

Un moment d'émotion où l’on rappela que Michel Lévy fut l’éditeur des plus grandes voix de la littérature du XIXème siècle et l’inventeur de l’édition moderne avec le livre à 1 franc, permettant ainsi l’accès à la lecture au plus grand nombre. Il est très rare qu’un éditeur soir ainsi honoré.

Crédits photo : Calmann-Levy