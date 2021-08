Calvin et Hobbes : un strip original de 1987 à s'offrir pour la rentrée

Il ne s’agit pas d’un inédit, mais d’une saynète parue en 1987 que la maison Heritage Auctions va mettre en vente. Cet original sorti de collections secrètes compte parmi les rares œuvres de Watterson mises en vente : en 20 années d’enchères, indique la maison, seuls 10 dessins originaux auront été proposés. « La plupart d’entre eux n’ont jamais quitté le coffre-fort de l’artiste et n’ont été offerts qu’à la famille et aux amis », indique Xavier E. Chavez, spécialiste BD.

Pour les collectionneurs, tout espoir de s’en procurer un exemplaire implique donc de mettre abondamment la main au portefeuille. « Ce strip, sur le thème de l’hiver, a été offert au vendeur pour rendre hommage à la naissance de son propre fils — on peut lire “Petit Calvin” sur la planche. »

En 1987, Calvin et Hobbes n’ont que deux années d’existence, mais sont déjà pleinement appréciés : l’année précédente, Watterson avait obtenu le prix Ruben délivré par la National Cartoonists Society. Et peu de temps après, plus de 2400 journaux à travers le monde ont publié leurs aventures.

Ici, Calvin et Hobbes se mettent en tête de construire le fort de neige le plus solide jamais élevé. Et palabrant sur la capacité structurelle et l’intégrité de leur travail, les deux compères en oublient presque — presque ? — qu’il est monté devant la porte du garage. Empêchant le père de Calvin de sortir sa voiture pour aller travailler.

Depuis toutes ces années, Bill Waterson vit loin des médias et des sollicitations. À peine se souvient-on qu’il avait pourtant, en 2014, fourni au festival d’Angoulême son affiche pour l’édition 2015, après avoir reçu le Grand Prix décerné par l’événement.

Pour les amateurs, nous en sommes à 29.000 $, et douze jours restent…