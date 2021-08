30 années plus vite que la musique : ouverture de la Dance Music Archive

« L'ADN de la dance music » : ainsi se présente le site Dance Music Archive, qui propose un voyage dans le temps à tous les amateurs, qu'ils aient connu les débuts de la culture club dans les années 1980 ou qu'ils soient de simples néophytes en quête d'un petit rattrapage.

En commençant en 1988, la plateforme propose pour chaque année une page spéciale, affichant des informations de l'époque sur le milieu musical, quelques couvertures de la presse spécialisée, des images d'archives, des mix d'époque, diffusés en boîtes ou à la radio et, bien entendu, une playlist Spotify, pour un voyage dans le temps auditif...

La conception du site a été portée par Andi Durrant, DJ et producteur, qui s'est plongé dans ses propres archives à l'occasion d'un confinement. « L'effet boule de neige s'est rapidement fait sentir, et nous sommes à présent en train de construire la plus importante bibliothèque portant sur la musique et la culture électroniques », souligne-t-il.

« C'est un véritable tunnel spatio-temporel et nous espérons qu'il continuera à grandir, pour devenir un outil perpétuant notre héritage », a-t-il ajouté à l'occasion de l'ouverture de la plateforme.

Le travail de collecte et de catalogage des archives n'a pas été une mince affaire, selon le DJ, cofondateur de la société de production This Is Distorted Ltd. Dans le cas des CD audio, l'extraction des pistes s'effectue d'une manière assez simple, mais le traitement des cassettes DAT — sorte d'équivalent des cassettes audio, mais pour les musiciens professionnels — s'est avéré plus complexe, avec une restauration nécessaire.

Participative, la plateforme s'enrichira avec les dons des passionnés et de ceux qui ont vécu ces années d'effervescence musicale...

Dance Music Archive se retrouve à cette adresse.