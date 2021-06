La bibliothèque Diderot de Lyon hérite de 6000 ouvrages du Fonds Belin

La BDL, ou Bibliothèque Diderot de Lyon, est l’héritière de la bibliothèque du Musée pédagogique fondé à Paris en 1879. De fait, elle s’est construite sur une politique documentaire active, spécialisée en histoire de l’éducation. Pour cette raison, le groupe Humensis s’est rapproché de l’établissement, pour lui confier le fameux Fonds Belin.

Ce dernier, conservé dans un garde-meuble depuis mars 2016 — date du déménagement de la rue Férou (Paris VIe) au 170 bis bd du Montparnasse (Paris XIVe) — est composé de 6 000 livres.

Pour les équipes de la BDL, Noël arrive en avance. Elles ont en effet identifié parmi les 260 ouvrages datant du XVIIIe siècle des documents complétant leur fonds en matière d’éducation tels que Le projet d’éducation nationale de Ferlus, daté de 1791, le Traité du choix et de la méthode des études par l’abbé Fleury ou encore le Manuel de tous les âges, ou économie de la vie humaine.

Marie-Claude Brossollet, dernière dirigeante familiale des éditions Belin, décédée en 2019, avait rassemblé pendant plus de trente ans les ouvrages publiés par la maison fondée par ses aïeux, en 1777. À l’approche de sa disparition, elle avait émis comme dernière volonté qu’il en soit fait don à une institution de recherche de premier plan pour une mise en valeur publique.

Le directeur de la Bibliothèque Diderot de Lyon, M. Clément Pieyre, a marqué auprès de Frédéric Mériot, directeur général d’Humensis, l’accueil de ce don par ces mots :

« Mme Claire Giordanengo, responsable du département Patrimoine de la Bibliothèque Diderot de Lyon, m’a fait part de votre accord en vue du don d’ouvrages qui rendrait hommage à l’histoire et à la marque Belin d’une part et assurerait leur conservation pérenne et leur ouverture à la consultation par les chercheurs d’autre part. Je tiens à vous en remercier chaleureusement. »

Dans les prochains temps, les spécialistes auront plusieurs missions à remplir :

Conserver les documents dans des magasins de conservation sécurisés avec une température et une hygrométrie contrôlées

Indexer les livres dans le catalogue collectif des établissements de l’enseignement supérieur français (SUDOC) ainsi que dans celui de la BDL elle-même, donnant ainsi une visibilité internationale pour le public

Rendre accessible les ouvrages aux lecteurs qui en font la demande, soit directement en salle de consultation patrimoniale ou bien à distance par la numérisation à la demande

Mettre en valeur les contenus dans le cadre d’événements scientifiques (expositions, prêts à des musées, lors de conférences...), mais également par des participations à des projets de recherche ou des partenariats avec des enseignants-chercheurs

Humensis souhaite par ce don exprimer et renouveler son attachement à l’histoire prestigieuse de ses maisons, fruit du travail et de la rencontre des talents de générations d’éditeurs et d’auteurs. À travers cette donation, Humensis rend hommage à la contribution des Éditions Belin et de la famille Brossollet, à l’histoire de l’éducation et de la pédagogie depuis 350 ans.