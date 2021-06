Encore plus de mangas dans la Nintendo Switch

Le Français izneo avait très rapidement dégainé une offre de bandes dessinées numériques à destination de la Switch : en octobre 2018, ce sont quelque 25.000 titres qui renforçaient l’offre de divertissement, avec un peu de lecture. Ainsi, un an et demi après la sortir mondiale, la console portable se retrouvait plus musclée.

Outre-Atlantique, la machine dispose d’ailleurs d’une offre d’abonnement pour 7,99 $, permettant de lire autant que l’on veut. Le service InkyPen, lancé en décembre 2018, était immédiatement pourvu par des ouvrages de maisons de comics américaines, comme IDW, Dark Horse, ou encore Archie Comics et Valiant.

La Kodansha avait également rejoint les rangs, en abondant de 10.000 mangas l’offre d’abonnement – Attack on Titan, Fairy Tail, et bien d’autres firent alors partie du lot, à compter d'avril 2020.

Depuis, peu voire pas de nouvelles, jusqu’à ce communiqué indiquant un nouvel arrivage de 800 numéros, parmi lesquels Ghost in the Shell : Stand Alone Complex et d’autres, publiés par Kodansha USA Publishing. Une mise à jour global, dont InkyPen a acheté les droits de diffusions, et qui s’ajoutent aux 66 titres que la plateforme a récupérés – dont Tokyo Revengers, That Time I Got Reincarnated as a Slime, EDENS ZERO, etc.

Rappelons que pour le territoire américain, la Japonaise Kodansha a décidé de monter des projets spécifiques avec une entité qui s’est implantée sur le sol. Une joint-venture s’était matérialisée dès le mois d’octobre 2015, pour permettre de poser ce premier pied, à travers la diffusion de contenus numériques.

Et que, cocorico tout de même, izneo est parvenu, en mars dernier, à monter un accord avec la structure Kodansha USA Publishing, pour disposer de 2000 titres dans l’offre du libraire numérique, filiale de Fnac. La boucle et bouclée...