À la recherche des auteurs de la bible grâce à l’IA    

Découvert en 1947 dans la grotte de Qumrân, en Israël, le Grand rouleau d’Isaïe fait partie des plus grandes merveilles archéologiques du XXe siècle. Écrit en Hébreu et datant approximativement du IIe siècle av. J.-C, le manuscrit fascine depuis 70 ans théologiens et archéologues.

Aujourd’hui grâce à la précision de l’intelligence artificielle, le rouleau commence à livrer certains de ses secrets. Dirigé par Mladen Popovic une équipe de spécialistes s’est servie d’une technologie de pointe pour analyser les précieuses pattes de mouches.

La prouesse a été rendue possible par Lambert Schoemaker, professeur d’informatique et d’intelligence artificielle, qui a longuement étudié comment la position de la main sur un stylo affectait la graphie. Il a été aidé dans sa tâche par le Dr Maruf Dhali qui a développé une IA capable d’analyser une écriture manuscrite en la distinguant du papier en arrière-plan.

Lors de leur test sur le Grand rouleau d’Isaïe, il est rapidement apparu que ce qui semblait être une écriture uniforme était en réalité deux types de graphie très similaires. Une découverte notamment mise en évidence par la lettre «aleph », reproduite au moins cinq mille fois sur le parchemin, qui compte de subtiles différences de positionnement.

Des résultats encourageants

Avec ce nouvel outil, les chercheurs ont bon espoir de progressivement se rapprocher des scribes à l’origine des textes sacrés. « Cette étude jette un nouvel éclairage sur l’ancienne culture des scribes de la Bible en fournissant de nouvelles preuves tangibles que les textes bibliques anciens n’étaient pas copiés par un seul scribe, mais plusieurs, qui cherchaient à refléter le style d’écriture de l’autre, et collaboraient étroitement sur un manuscrit particulier », s’enthousiasme ainsi l’équipe dans la publication.

À l’issu de cette découverte, les spécialistes supposent que les deux auteurs ont pu être formés dans la même école, ou alors faire partie de la même famille. Il n’est pas non plus exclu de penser qu’il s’agisse bien d’un seul et même scribe ayant changé de style d’écriture, voir d’outil de travail en plein milieu du manuscrit.

Malgré ce flou encore présent, il semble que les chercheurs n’aient jamais été aussi proches de ces lettrés mystiques issus des temps anciens. « Nous ne connaîtrons jamais leurs noms », conclut Popovic, « Mais après 70 ans d’études, c’est comme si nous pouvions enfin leur serrer la main grâce à leur écriture ».

