Inde : les grands éditeurs accusés de délaisser les librairies indépendantes

Beaucoup de libraires indépendants indiens sont formels : leur sort serait bien meilleur si les éditeurs s'étaient davantage « engagés » avec eux, plutôt qu'avec les géants du web comme Amazon. Un favoritisme vis-à-vis des plateformes face aux librairies indépendantes qui se matérialise de plusieurs façons.

Les libraires indépendants oubliés

De nombreux sites web d'éditeurs ont le bouton Amazon ou Flipkart à côté des livres - parfois les deux, explique Leonard Fernandes, co-fondateur de Dogears Bookshop à Margao, Goa, cité par le site Scroll. « Nous ne demandons pas que les libraires indépendants soient répertoriés sur le site Web des éditeurs. Ce que nous demandons, c'est de ne pas favoriser Amazon au détriment des librairies. Des éditeurs comme Aleph et HarperCollins ont leurs boutons d'achat liés à Amazon et Flipkart. Cela donne aux clients l'impression qu'il s'agit de fournisseurs privilégiés », explique-t-il en substance.

De leur côté, les grands éditeurs nient les faits reprochés. Ananth Padmanabhan, PDG de la filière indienne du groupe d'édition américain HarperCollins, raconte travailler en collaboration avec toutes les librairies physiques, qu'elles soient indépendantes ou non. « La présence des livres en librairie possède un avantage inégalé », expose-t-il notamment.

Un autre problème, plus aigu pour les librairies indépendantes, est celui de la chaîne d'approvisionnement. Dans cet immense pays d'1,38 milliard d'habitants, beaucoup de librairies indépendantes sont tout simplement invisibles pour ces grands éditeurs anglophones. Beaucoup se concentreront sur les librairies des grandes villes, délaissant les périphéries, voire simplement sur la grande capitale New Delhi et ses plus de 20 millions d'âmes.

« Souvent, il y a un problème de disponibilité des stocks de nouvelles versions. Les librairies de Delhi auront des stocks bien avant les autres régions », indique pour sa part Amrita Somaiya, propriétaire de Kitab Khana, à Bombay.

« Il y a un monde au-delà de Delhi »

Ainsi, outre le problème de soutien aux librairies indépendantes, c'est une certaine méconnaissance de la part des grands éditeurs qui pose problème. Il semblerait en effet que ces derniers ne distribuent tout simplement pas les nouveautés dans toutes les régions de l'Inde, ou bien avec des retards significatifs vis-à-vis des grandes chaînes, et par surcroît, des géants du web. Jagath Prabhu, de la librairie Kitab Khana, explique ainsi que « la chaîne d'approvisionnement en Inde est faible. Les distributeurs locaux ne proposent pas tous les titres qui sont publiés — parfois cela inclut même les nouvelles éditions de grands éditeurs comme Penguin Random House et HarperCollins. »

« Responsabilisez vos commerciaux et formez-les à la relation avec les libraires. Ils devraient être des facilitateurs, un rouage dans la roue, et non des gardiens féodaux », s'emporte de son côté Raman Sreshta, propriétaire de la librairie Rachna à Gangtok, avant d'ajouter : « Arrêtez de demander combien de livres nous vendrons lorsque nous organisons des événements. [...] Il y a un monde au-delà de Delhi. »

Si cette réalité est également confirmée par plusieurs auteurs indiens, tel l'historien et biographe basé à Bengaluru Ramachandra Guha, l'auteur Jerry Pinto tempère néanmoins. Il exprime notamment les problèmes des libraires indépendants par la limitation de leurs espaces de stockage, face à l'avalanche de livres auxquels ils sont souvent confrontés. Il met également en évidence la responsabilité des lecteurs et de leurs habitudes d'achat, autant que des éditeurs dans cet abandon des librairies indépendantes.

Un secteur peu réglementé



Pour répondre à toutes ces problématiques, les librairies en Inde tentent de se regrouper. L'Association des libraires indépendants de l'Inde (IBAI) est l'une des initiatives. Elle a été créée afin de permettre de faire émerger une voix collective des libraires, et ainsi d'atteindre les éditeurs comme les pouvoirs publics. Une nécessité si l'on veut s'assurer de conditions véritablement équitables dans une industrie qui n'est quasiment pas réglementée. Les remises importantes réalisées par les vendeurs en ligne, Amazon en particulier, sont l'une des problématiques sur lesquelles il serait impératif de légiférer.

Pour Mayi Gowda, propriétaire de Blossom Book House, à Bangalore, « si le gouvernement mettait en place une politique n'autorisant pas plus de 15 à 20 % de remise sur leurs produits, de nombreux détaillants survivraient ». Une demande modeste qui révèle les profondes inégalités dans le secteur du livre indien. Les librairies physiques contribuent à plus de 20 % de toutes les ventes de livres en Inde, selon HarperCollins.

En revanche, si la mise en place d'association est nécessaire, de nombreuses librairies n'ont pas encore entendu parler de l'IBAI ou n'en sont pas encore membres. Beaucoup de ces librairies manquent également d'une présence en ligne qui soutiendrait leur viabilité économique.

À LIRE: fermeture de Westland par Amazon en Inde, ou la fragile édition face au capital

En outre, un rapport de la fédération syndicale UNI Global Union et l’ONG Good Jobs First avait également mis en évidence il y a peu « des preuves ou des raisons de croire qu’Amazon a reçu des fonds publics pour ses projets ». En l’absence de données transparentes — dissimulées par des législations complaisantes ou des pratiques peu enclines à la divulgation de ces informations — le travail d’enquête est rendu complexe. Parmi les gouvernements soupçonnés, on retrouvait notamment l’Inde, mais également la France.

En France, à la date du 31 décembre de l'année dernière, les parlementaires des deux chambres ont adopté les modifications de la loi Lang de 1981, ainsi que celle de mai 2011 sur le prix unique du livre numérique. La législation, portée par Laure Darcos, impose des frais de port fixes, à l’image du prix unique du livre, pour tenter de limiter les avantages d'Amazon face à la concurrence. Leur montant, encore inconnu, devrait osciller entre 3 et 5 €.

Crédits : Scott Dexter (CC BY-SA 2.0)