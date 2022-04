Frais de port Livres : l'Arcep propose 3 € et garde la quasi-gratuité

FLP2022 - A côté des grandes maisons d'éditions, plusieurs éditeurs bien plus modestes avaient réussi à dénicher une place dans le Festival du Livre de Paris – et ce malgré la taille réduite du Palais éphémère installé sous la Tour Eiffel. Une présence rendue possible grâce au soutien financier du Centre national du Livre (CNL), dans le cadre de cette année de la lecture, Grande Cause Nationale. L'une d'entre elles se démarquaient des autres stands : bornes vidéo et un ouvrage unique à la couverture sombre, d'où se détachait la silhouette d'un éléphant, et avivait un titre doré, Repères.