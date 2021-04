Anniversaire des Misérables : audiolivre, parodie, dessin animé et film

Ici, pour les plus empressés, et les plus occupés, voici comment apprendre à parler d’un ouvrage que l’on n’a pas lu, en 10 minutes. Les Misérables, résumés à leur quintessence ultimique, un puissant coup de rabot façon découpage quantique… Mais cela permet de faire illusion en société. Enfin, quand vous retrouverez une sociabilisation.

Allez, rien n’indique que Les Misérables n’était pas une œuvre Young Adult avant l’heure ! De nos jours, il se trouverait certainement un service marketing capable de mettre ses ressources en tension pour vendre le projet. Après tout, les personnages principaux sont des enfants, Cosette, Gavroche, dont les prénoms sont devenus des allégories de la pauvreté infantile parisienne. Attention, ne pas confondre avec l’infantilisation des pauvres Parisiens.

NUMÉRIQUE: télécharger tous les livres de Victor Hugo

Voici donc la version dessin animé, datée de 1992 : réalisation AB Productions, avec ni plus ni moins que Dorothée en doublage de la star Cosette.

Autre approche, cette fois en audiolecture, celle de François Christophe, pour France Culture. Une adaptation diffusée en 2012, adapté par Hélène Bleskine, avec Caroline Ouazana en conseillère littéraire. Avec, entre autres, une narration assurée par François Magnan.

Pour les plus nostalgiques, voici le film de 1982, avec Lino Ventura et sa célèbre réplique : « L’affection, ça ne se commande pas. » Une réalisation de Robert Hossein, considérée comme l’une des plus respectueuses de l’oeuvre de Hugo, où l'on retrouve Michel Bouquet et Jean Carmet.

Bon, attention : la qualité de l’image est totalement dégueulasse… mais c'est une version piratée que YouTube héberge, que voulez-vous...

Allons donc chercher le supplément Culture, avec France Culture, qui proposait une émission spécifique en janvier 2020, consacrée au roman. Les secrets du manuscrit, revus à l’aune du film de Ladj Ly, nommé alors aux Oscars, qui s’achevait sur cette citation : « Mes amis, retenez ceci. Il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs. »

Et puis, difficile de ne pas conclure sur une note d’humour, offerte par Alexandre Astier (qui incarne Cosette…), diffusée en mars 2013. Une version peut-être moins fidèle — quoique… — au texte originel, qui réunit Antoine de Caunes, Brice Fournier et Bérengère Krief.

Joyeux anniversaire, Jean Valjean... Joyeux anniversaire, Jean Valjean... Joyeux anniversaire, Jean Valjean... Joyeux anniversaire...

crédit illustration : affiche de Jules-Rouff (© Gallica-BnF)