Recettes et propagande dans un livre de cuisine du XVIIe siècle

Intitulé The Court and Kitchen of Elizabeth, Commonly Called Joan Cromwell, the Wife of the Late Usurper (que l’on peut traduire par Les manières et la cuisine d’Elizabeth, aussi appelée Joan Cromwell, l’épouse du défunt usurpateur), le livre a été publié aux alentours de 1665, quelques années seulement après la mort de Cromwell.

Interrogé par le site Altas Obscura, le conservateur du musée, Stuart Orm, rappelle l’image controversée de l’homme politique anglais. Instigateur d’une république et ennemi de la monarchie traditionnelle, Cromwell s’est fait beaucoup d’ennemis au cours de sa carrière et sa mort a sonné le départ d'une vengeance collective.

« Il y avait beaucoup de propagande anti-Cromwell produite pour noircir le nom des Cromwell et pour stabiliser le régime royaliste », souligne Orme « Ce livre de cuisine fait partie de ce corpus de propagande ».

Dès ses premières pages, le livre commence ainsi par « un essai très décousu » contre l’homme politique. Entre les recettes qui composent tout de même la majeure partie du texte, on trouve ici et là des paragraphes calomnieux - les auteurs n’hésitant pas à attaquer la défunte figure sous la ceinture.

Si le titre mentionne Elizabeth, la femme de Cromwell, celle-ci n’a rien à voir avec la publication de l’ouvrage assure le conservateur. Cela n’a pas empêché les détracteurs de son mari de s’attaquer directement à elle. L’intitulé de l’ouvrage lui-même constitue en effet une attaque (Les manières et la cuisine d’Elizabeth, aussi appelée Joan Cromwell, l’épouse du défunt usurpateur), le surnom d’Elizabeth n’a jamais été Joan, qui était à l’époque tout simplement un autre terme pour parler d’une prostituée.

« Ce serait un peu comme aujourd’hui, si vous deviez sortir et acheter un livre de cuisine [soi-disant] écrit par Michelle Obama et le premier tiers était un essai de Donald Trump disant à quel point Barack Obama était horrible », résume ironiquement Stuart Orme. Une publication qui, considérant le caractère de l’ancien président des États-Unis, risque peut-être un jour de se retrouver un jour dans les rayons des libraires.

Crédit photo : Oliver Cromwell par Samuel Cooper — domaine public