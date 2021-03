Pour ses 100 ans, une lectrice soufflera ses bougies en librairie

Créée en 2003 par Aline Huille, la librairie a été rachetée en mai dernier par ses deux fils, Romain et Tristan. Depuis la réouverture, le lieu a du affronter confinement, couvre-feu et mesures sanitaires, ce qui a rendu difficile voire impossible les invitations d’écrivains ou les séances de dédicaces.

Quelque peu frustrés par ce manque de rencontres, les deux libraires ont sauté sur l’occasion lorsqu’ils ont appris l’âge symbolique qu’atteindrait bientôt Yolande Bordeloup, la plus chenue de leurs clientes. « Ce n’est pas tous les jours qu’on a une lectrice qui fête ces 100 ans. Notre mère la connaît depuis très longtemps. Elle l’a vu vieillir, prendre une canne puis se déplacer en fauteuil, c’est assez symbolique », explique Tristan.

LIBRAIRIE : le Grain des mots : “La librairie rouvre prudemment sa porte ce 12 mai”

Si l’état de santé de la future centenaire a d’abord inquiété les organisateurs, ils ont vite été rassurés par l’aide-soignante de Mme Bordeloup qui la dit très enthousiaste. « Ça va être un anniversaire en petit comité, on sera une dizaine grand maximum », assure le libraire, « On va lui offrir l’album 100 ans, tout ce que tu vas apprendre dans la vie (Heike Faller Valerio Vidali ed seuil jeunesse) qui propose une illustration pour chaque âge, on s’est dit que c’était plutôt approprié ».

L’anniversaire serait aussi l’occasion pour Aline Huille, qui se déplacera pour l’occasion, de retrouver sa cliente historique.

Entre les coupes de champagne et les cadeaux prévus pour ce 22 mars se dessinent également d’autres projets. Si aucun programme fidélité spécial 100 ans n’est encore prévu par la librairie, d’autres initiatives sont à venir. « On a un collaborateur et ami qui nous aide depuis 17 ans à faire les inventaires, et il nous a dit qu’il rêvait de passer une nuit dans une librairie. On prévoit de lui installer un lit de camp au milieu des livres », sourit Tristan.

Peu clémente avec les métiers la culture, la pandémie aura bouleversé les habitudes des clients comme des professionnels. Concernant plus spécifiquement Le grain des mots Tristan constate que de nouveaux publics franchissent le pas de la porte : « C’est peut-être dû à la fermeture des médiathèques, mais on remarque qu’il y a beaucoup plus de jeunes et d’ados dans nos rayonnages. Il y a un vrai changement d’habitude et on espère qu’ils continueront de venir ».

