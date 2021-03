L'édition originale de Du côté de chez Swann entre à la BnF

Cette édition originale, enrichie d’une lettre-dédicace de huit pages de l’écrivain à son amie Marie Scheikévitch, rejoindra ainsi les collections de la Réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France.

« L’élan de générosité qui a accompagné cet appel au don témoigne, particulièrement dans le contexte si particulier de cette année, de l’attachement des Français à leur patrimoine et à la littérature. La culture est l’une des valeurs fondamentales partagées par nos concitoyens, que nous tenons à remercier pour cet enrichissement majeur du fonds Proust de la Bibliothèque », se félicite Laurence Engel, présidente de la BnF.

Dans cette lettre-dédicace, Proust détaille l'organisation complète de sa grande œuvre, À la recherche du temps perdu. « [I]l met en forme et résume, pour son amie et elle seule, ce qui, lui dit-il, “n’est actuellement connu de personne” et qu’il lui demande expressément “de ne pas montrer tant que l’ouvrage n’aura pas paru” : l’ensemble du cycle d’Albertine, appelé à former la matière de La Prisonnière et d’Albertine disparue ».

Fille d’un avocat russe, belle-fille du peintre Carolus Duran, et figure du Paris littéraire et mondain de la Belle Époque, Marie Scheikévitch s’est liée à Proust d’une étroite amitié par l’intermédiaire de Reynaldo Hahn en 1911. Elle l'encourage constamment, le poussant à tenir bon dans l'écriture de son œuvre, malgré les nombreux refus des éditeurs (rappelons que Proust sera contraint de publier Du côté de chez Swann à compte d'auteur chez Grasset).

350.000 € devaient être réunis pour l'acquisition de cette édition originale, dont 250.000 € par souscription, et le reste en mécénat d'entreprise. Le don moyen a été de 131 €, indique la BnF, avec des donateurs âgés de 19 à 98 ans.

L'achat de l'exemplaire a été fait auprès d'un collectionneur privé, de gré à gré.

La « dédicace capitale », selon Jean-Yves Tadié, biographe de Proust, sera numérisée et son contenu accessible librement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, en attendant d’être présentée au public lors de l’exposition que la Bibliothèque consacrera à Marcel Proust à l’automne 2022, pour le centenaire de la disparition de l'auteur.

Photographie : Lettre-dédicace de Marcel Proust à Marie Scheikévitch en tête de son exemplaire de Du côté de chez Swann © Droits réservés