Chants de marins : TikTok met du vent dans les voiles patrimoniales

TikTok, réseau social axé sur la mise en ligne de courtes vidéos, et notamment sur des images de danse ou de chants le plus souvent synchronisées avec des enregistrements, a vu émerger une tendance pour le moins surprenante. De plus en plus d'utilisateurs se sont mis à enregistrer des interprétations de chants de marins, datant pour la plupart du XIXe siècle.

L'origine de ce soudain intérêt pour les chants de marins se trouve sur le compte d'un Écossais âgé de 26 ans, Nathan Evans. En décembre, il poste son interprétation de The Wellerman, aussi connu sous le titre Soon May The Wellerman Come, un chant originaire de Nouvelle-Zélande, entonné par les marins de la seconde moitié du XIXe siècle.

La vidéo est excessivement simple, et Evans assure lui-même les chœurs, mais elle prend le réseau social par surprise avec des centaines de milliers de vues.

La tendance est lancée : les vidéos de reprises de chants de marins se multiplient, sans que l'on s'explique véritablement l'origine de cet engouement. Des refrains accrocheurs, faciles à retenir et à reprendre tous ensemble ? Une évocation d'aventures et de liberté, alors que la crise sanitaire condamne à la vie sur terre ? La possibilité de créer des duos, voire plus, sur le réseau social, colle parfaitement au genre des chants maritimes, indéniablement.

En tout cas, la recherche de partitions et autres transcriptions de chants de marins aura sollicité les sites web des établissements patrimoniaux, avec les fermetures sanitaires ordonnées dans le monde entier. Si bien que la British Library a accéléré la publication d'un ouvrage consacré aux chants de marins.

Sailor Song: The Shanties and Ballads of High Seas, de Gerry Smith, sera publié ce 21 janvier, indique l'AFP, et les lecteurs pourront découvrir une cinquantaine de compositions, ainsi que leurs origines et variantes.

Pour ceux qui seraient curieux de découvrir quelques chants en français, Gallica, plateforme numérique de la BnF, en abrite quelques-uns...

Photographie : illustration, Tyler, CC BY-SA 2.0