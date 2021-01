Des livres de Madame de Pompadour aux enchères

Sobrement intitulé « vente de M. et Mme John H. Gutfreund 834 Fifth Avenue », l’événement se tiendra en ligne du 14 au 29 janvier 2020. Au milieu de l’extravagante collection de bibelots, de meubles anciens et d’objets d’art amassés par le couple, on trouve un nombre important de livres rares.

Les Gutfreund semblaient avoir un goût prononcé pour les livres français des XVIIe et XVIIIe siècle : ainsi, les manuscrits originaux de philosophes et de nobles de l’époque abondent. On découvrira par exemple un lot intitulé « Medals of Louis XIV ». L’œuvre imprimée en 1702 décrit les principaux événements — militaires, diplomatiques et politiques — du règne de Louis XIV à travers des gravures commémoratives. Il est estimé entre 1500 et 2500 $.

De Virginia Woolf à Pompadour

Également à s'offrir, des textes plus anciens comme un Livre d’heures sur vélin, imprimé dans le nord de la France au XVe siècle. Ce genre de recueil servait aux fidèles à tenir le compte des prières liées aux heures de la journée. Avec sa couverture en veau rouge et sa série d’enluminure, l’œuvre est estimée entre 8000 et 12.000 $.

Parmi les plus grosses ventes potentielles de la maison, on attend le traité de 1719 de Maria Sibylla Merian sur les insectes du Surinam. Comme le précise Fine Books and collection, avec ses illustrations gravées et sa traduction du de William Chinnery datée de 1734 il est estimé entre 80.000 et 120.000 $.

Côté littérature anglophone, il y a aussi là de quoi faire son bonheur. La première édition américaine de The Common Reader (Le Commun des lecteurs, traduction Céline Candiard) de Virginia Woolf n'en n'est qu'une... estime entre 6000 et 9000 dollars.

Enfin, la bibliothèque des Gutfreund abritait plusieurs documents ayant autrefois fait partie de la collection privée de la marquise de Pompadour.

Comme le précise Christie’s, celle qui fut la maîtresse de Louis XV était aussi une mécène influente. « Sa bibliothèque, lorsqu’elle fut dispersée aux enchères l’année suivant sa mort, contenait plus de 3500 volumes sur tous les sujets, de la poésie et du théâtre à la philosophie, de la politique à la religion en passant par la dentisterie », est-il indiqué en description.

Ce sont dix livres de la défunte intellectuelle qui sont ici proposés. Couverts de maroquin rouge ou olive, les manuscrits sont estampillés des armes dorées de la marquise. L’estimation se situe entre 10.000 et 15.000 dollars. Pour espérer mettre la main dessus il faudra se tenir à l’affût le 26 janvier, jour de la vente du lot.

Pour admirer vous même les oeuvres mises en vente, c'est à cette adresse.



Crédit photo : Christie’s — ensemble de 10 livres sur divers sujets appartenant à Madame de Pompadour. Paris, Venise et La Haye, 1602-1744.