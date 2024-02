À Paris, Le Bon Marché se change en librairie ludique

Depuis ce 24 février et jusqu'au 21 avril prochain, Sarah Andelman est la cheffe d'orchestre de l'événement « Mise en page » au sein du Bon Marché, dans le 7e arrondissement de Paris. Cofondatrice du concept store parisien colette, elle a ouvert en avril 2021 sa maison d'édition, Just an Idea Books.

Cette dernière propose des séries d'ouvrages au même format, désignés par Yorgo Tloupas, qui présentent les œuvres et travaux de différents créateurs, de Sho Shibuya à Nicole McLaughlin, en passant par Matt McCormick, Louis-Géraud Castor ou encore Eric Ng.

Elle a invité l'un d'entre eux, l'illustrateur Jean Jullien, à investir les espaces du Bon Marché le temps de « Mise en page ». Né en 1983, ce peintre et dessinateur s'est fait connaitre avec ses « Paper People », de grands personnages colorés, filiformes et plats, qui semblent s'être échappés d'entre les pages d'un livre, ou d'un dessin...

Sous les verrières du Bon Marché et au deuxième étage de l'enseigne, ils sont présentés dans des postures de lecteurs, plongés dans un ouvrage captivant...

Un tour mondial des librairies

« Mise en page » met aussi en avant les productions de Just an Idea Books, avec un espace qui présente les différents livres de la maison, ainsi que les œuvres des artistes. Au rez-de-chaussée, d'autres titres, publiés par des éditeurs internationaux, ont été sélectionnés par Sarah Andelman.

Par ailleurs, l'invitée du Bon Marché a réuni au même endroit plusieurs de ses librairies favorites, du monde entier. En commençant par Ofr. et Shakespeare & Co (Paris), elle propose un détour par New York (The Strand et Pillow Cat Books) et Tokyo (Cow Books), notamment, à travers les produits dérivés de ces enseignes.

Véritable « déclaration d’amour à l’univers du livre et de l’édition », « Mise en page » est à découvrir jusqu'au 21 avril 2024.

Photographie : Le Bon Marché