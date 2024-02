En mémoire, l'Espagne et ses démons

BONNES FEUILLES - Autrefois considérée comme un exemple de réconciliation et pionnière dans la lutte contre l'impunité, l'Espagne est désormais perçue comme un contre-exemple en matière de mémoire collective. Le pays a servi de laboratoire à différentes approches pour dépasser la violence et instaurer la paix.

L'héritage de ce dictateur, arrivé au pouvoir grâce au soutien d'Hitler et de Mussolini après une guerre civile déclenchée par le soulèvement du 18 juillet 1936, reste un sujet de débat. Dans une Espagne qui, depuis les années 1980, est devenue une démocratie consolidée et membre de l'Union européenne, la question demeure : pourquoi la condamnation de la mémoire de Franco, qui avait déclaré être prêt à tuer la moitié du pays, est-elle encore rejetée ? Ce livre se penche sur ce paradoxe et examine les tensions mémorielles en Espagne.

Au-delà des frontières, avec des archives inexplorées et des témoignages, pour mettre en valeur des récits alternatifs et des démarches souvent marginalisées mais cruciales, montrant l'Espagne comme un lieu d'expérimentation uniqu,e à la croisée d'un localisme prononcé et d'un contexte mondialisé, propice à des relectures constantes d'un passé encore très présent...

Les éditions La Découverte nous en proposent les premières pages :

Sophie Baby, maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et membre honoraire de l'Institut universitaire de France, est une historienne de renommée internationale qui se consacre aux enjeux de la violence politique, à la mémoire, aux processus de sortie de conflit, à la réconciliation nationale, au droit et à la figure de la victime dans nos sociétés contemporaines.