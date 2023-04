Connaissez-vous le pêche à la barbe, le caressage de mognoles ou encore le dressage des pijaunes ? Dans Creuser Voguer, Delphine Panique nous invite dans son monde poétique et fantaisiste pour mieux nous parler de la dure réalité des travailleuses saisonnières. A travers dix histoires, imaginées comme des témoignages sensibles, nous suivons les journées harassantes de Plopine, Raoula ou de la jeune Flippa qui ont chacune quitté leur foyer pour un travail de misère le temps d'une saison. L'imagination fertile de Delphine Panique se met ainsi au service d'une vérité invisible, la précarité économique des femmes, mères de famille ou célibataires, contraintes de s'exiler pour subvenir aux besoins financiers de leurs familles. Avec finesse, l'autrice nous parle de la fatigue subie, de l'ingratitude des tâches, du mal du pays, du manque des siens et de la solidarité qui naît, malgré tout, entre les travailleuses. De la banquise hivernale au champ estival, le lecteur explore le monde à la fois révolté et poétique de Delphine Panique qui nous invite à la rêverie, à la divagation et au voyage mais aussi à une profonde remise en question de notre hiérarchie sociale, qu'elle soit économique, de genre ou de classe.