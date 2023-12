Un guide touristique rendu en bibliothèque avec 90 ans de retard

Comme chaque année, le magazine Time, qui célèbre cette année les 100 ans de sa création, révèle ces 100 personnalités — 50 femmes et 50 hommes —, les plus influentes de 2023. Figures de la politique, du sport, des affaires, des sciences, et de la culture et du divertissement. On y trouve plusieurs auteurs, parmi lesquels Neil Gaiman, un certain Salman Rushdie, ou encore la directrice générale l’American Library Association, Tracie D. Hall, en première ligne contre la censure qui sévit dans le pays de Jack London…