Un film animé en 2 parties pour le nouveau Watchmen

La bande-annonce donne un aperçu de cette adaptation, offrant une animation dite en « cel shading », c'est-à-dire qui laisse un effet comics à l'image. On retrouve dans ces extraits Rorschach, Ozymandias, le Docteur Manhattan, le Comédien et le Spectre Soyeux. Les détails concernant le casting et l'équipe de production n'ont pas encore été dévoilés.

Décrite par Warner Bros comme « une adaptation animée fidèle au comics emblématique », Watchmen transposera en deux temps l'univers créé par l'équipe britannique composée de l'écrivain Alan Moore (V pour Vendetta, Batman: The Killing Joke, From Hell), de l'artiste Dave Gibbons et du coloriste John Higgins.

Le comics, publié pour la première fois par DC en 1986, a remporté un prix Hugo et rapidement atteint la statut d'oeuvre culte. Il est disponible en français aux éditions Urban Comics, traduit par Jean-Patrick Manchette et Doug Headline.

Jamais deux sans trois

Watchmen se déroule dans une amérique alternative où des super-héros ont émergé dans les années 1940 et 1960, et modifié l'histoire de manière significative. Le récit se concentre sur un groupe de héros à la retraite, entraîné dans une enquête concernant le meurtre d'un de leurs anciens camardes. Le tout teintés des considérations politiques et dilemmes moraux dont Alan Moore a le secret.

Le comics original a donné naissance à une série préquels (Before Watchmen), et de suites (Doomsday Clock). L'univers de Watchmen a déjà été porté à l'écran deux fois, dans un film de Zack Snyder en 2009, et dans une série télévisée de Damon Lindelof diffusée sur HBO en 2019, se déroulant 30 ans après les événements de départ, qui avait notamment été saluée avec 26 nominations aux Emmy Awards.

La bande d'annonce de cette troisième adaptation est à retrouver ci-dessous :

Crédits image : Watchman (Warner Bros. Animation/DC Entertainment)