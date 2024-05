Une nouvelle adaptation pour le manga Ghost in the Shell

Plus de trente ans après le manga original et le premier film d'animation Ghost in the Shell, réalisé par Mamoru Oshii en 1995, l'œuvre de Masamune Shirow connaitra à nouveau les joies d'une adaptation audiovisuelle.

Bandai Namco Filmworks a dévoilé une bande-annonce minimaliste, qui ne propose que des images du manga original, sans autres informations pour le moment, si ce n'est une date de sortie : 2026.

Outre le film d'animation de 1995, Ghost in the Shell a bénéficié de trois autres films, de trois séries, et d'une adaptation en prise de vues réelle avec Scarlett Johansson, réalisée par Rupert Sanders et sortie en 2017.

Photographie : Ghost in the Shell, film d'animation de Mamoru Oshii sorti en 1995