C'est le Monde à l'Envers : la bande annonce du dernier Nicolas Vanier

C'est le Monde à l'Envers nous plonge dans une réalité crue où la crise a tout emporté : eau, électricité, et connexion réseau. Le protagoniste, Stanislas, un homme d'affaires parisien et récemment ruiné, est contraint de quitter la ville pour la campagne, un environnement qu’il méprise.

Accompagné de sa femme et de son fils, il se réfugie dans une exploitation agricole acquise précédemment pour des raisons spéculatives. À leur arrivée, ils sont confrontés à Patrick et sa famille, les exploitants agricoles du lieu, qui n’ont aucune intention de céder leur ferme.

Dans un monde bouleversé où les rôles sont inversés, le film explore les tensions et les solidarités improbables entre deux familles diamétralement opposées. Survivront-elles ensemble et parviendront-elles à bâtir un nouveau monde ?

Nicolas Vanier, né en 1962, est un explorateur et cinéaste français résidant en Sologne. Depuis les années 80, Vanier a mené diverses expéditions extrêmes à travers les régions les plus sauvages du monde, notamment en Sibérie, en Alaska, et dans les Rocheuses, souvent accompagné de chiens de traîneau ou à cheval. Ses voyages ont inspiré plusieurs livres et films, tels que L’Odyssée blanche et Le Chant du Grand Nord, ce dernier ayant été adapté en deux volumes chez XO Éditions.

Au-delà de ses expéditions, Nicolas Vanier s'est également illustré dans le cinéma avec des films comme Le Dernier Trappeur, Loup, et Belle et Sébastien, qui a attiré plus de 3 millions de spectateurs en France. Il a par ailleurs adapté son livre L’École Buissonnière en film en 2017, suivi par Donne-moi des ailes, inspiré par son engagement pour la préservation de la faune.

En 2022, il a réalisé Champagne ! et publié C’est le monde à l’envers.

Ci-dessous, la bande-annonce de l'adaptation de son dernier ouvrage :

Crédits photo : Gaumont