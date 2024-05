Des stylos et du style : Wes Anderson fait la retape pour Montblanc

Amoureux des décors et des accessoires délicatement surannés, Wes Anderson a sans doute une petite affection pour le fameux stylo Meisterstück (soit chef d’œuvre en allemand, tout simplement) de Montblanc, lancé en 1924 par la célèbre marque.

Cette dernière dérivait de l'association de trois hommes, Claus Johannes, fabricant de papier, Alfred Nehemias, banquier hambourgeois, et August Eberstein, ingénieur berlinois. Ensemble, ils découvrent le stylo à plume doté d'un réservoir intégré, et décident de créer leur propre modèle.

Mis au point en 1906, il séduit rapidement les foules et permet bientôt la naissance de la marque Montblanc. La dénomination « Meisterstück » viendra un peu plus tard, pour désigner les produits haut de gamme du fabricant : et pour cause, puisque la plume est en or, pour le modèle n°149...

Dans la publicité du centenaire, Wes Anderson est accompagné d'un collaborateur de longue date, Jason Schwartzman, et de Rupert Friend, vu dans The French Dispatch (2021) et Asteroid City (2023).