The Penguin : on n'attire pas les manchots avec du pain sur la banquise...

Le Pingouin aura bientôt sa propre série sur Max. Alors que de nombreux super-héros de DC n'ont toujours pas leur émission de télévision, ce personnage se retrouve sous les feux des projecteurs. Un choix surprenant, mais révélateur du charisme de Colin Farrell, qui reprend son rôle du Pingouin après sa performance remarquée dans The Batman de Matt Reeves.

Cette série témoigne de l'évolution des films et séries de super-héros, où la création d'univers interconnectés devient un atout majeur, même pour des personnages moins connus. L'idée d'un univers partagé séduit de plus en plus, offrant une opportunité pour des récits sombres et captivants que les fans de DC réclament.

The Penguin, avec Farrell transformé par un impressionnant maquillage prothétique, promet une ambiance digne des Sopranos, mais dans l'univers de Gotham City. La série, prévue pour débuter cet automne sur Max, suivra le Pingouin tentant de combler le vide du pouvoir criminel à Gotham après les événements de The Batman. Il devra faire face à de nombreux adversaires déterminés à l'arrêter.

La dernière bande-annonce donne un aperçu de cette lutte de pouvoir intense.

Voici le synopsis officiel de la série : Avec Colin Farrell dans le rôle d'Oz Cobb, alias « The Penguin », cette série limitée de huit épisodes de DC Studios poursuit la saga policière épique de Matt Reeves débutée avec le blockbuster mondial « The Batman ». Développée par la showrunner Lauren LeFranc, la série se concentre sur le personnage incarné par Farrell.

The Penguin sera diffusé sur Max en septembre. Et pour mémoire, le premier teaser qui n'avait pas non plus froid aux yeux :