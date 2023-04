Jakub Zulczyk : je t'aime comme la Russie

Marcin Kania, star du rock polonais tombé dans l’alcoolisme, est surtout connu pour avoir composé un immense tube rebelle et ironique, «Je t’aime comme la Russie», qui continue à être diffusé sur les ondes malgré les années qui passent.

À plus de cinquante ans, père de deux enfants adultes et marié à une femme qui ne supporte plus ses agressions verbales et ses infidélités, Marcin Kania aurait sans doute complètement sombré sans les tantièmes de ses droits d’auteur et la réputation de légende dont il jouit toujours dans le milieu de la musique.

C’est d’ailleurs son ancien producteur qui lui propose d’investir son argent dans une nouvelle affaire, l’achat d’appartements récemment « récupérés » au centre-ville de Varsovie.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Jakub Zulczyk (né en 1983) est romancier, scénariste et journaliste. Il a collaboré aux magazines Wprost, Elle, Playboy et a été animateur télé. Il est également le co-scénariste de plusieurs séries à succès, dont Blinded by the light (HBO) et Feedback (Netflix), basées sur ses propres romans.