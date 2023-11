Sauver les livres de la poubelle : les vendeurs ambulants de Naples

San Biagio dei Librai est l’une des rues les plus connues de Naples et se caractérise depuis des siècles par la présence de boutiques et petits commerces dédiés à la vente de livres. Cependant, nombreuses boutiques ont disparu ces dernières années au profit d’activités plus rentables destinées surtout aux touristes, comme les bars et les pizzerias.

La « bancarella » de Raffaele Califano, connu de tous sous le surnom de Lello Feltrinelli, existe depuis plus de vingt ans et est une institution dans le quartier : étudiants, professeurs, passionnés de culture et de littérature constituent la clientèle de cette petite boutique, qui propose un catalogue très riche, allant des livres anciens aux romans contemporains.

Son surnom ne doit cependant rien à la prestigieuse maison d’édition Feltrinelli, explique-t-il à Il Mattino, principal quotidien de Naples : « Je ne suis pas un parent, je ne suis pas un ami, je n’ai aucune relation avec Feltrinelli : mes clients m’ont baptisé de la sorte parce que, comme dans une librairie, ils trouvent presque toujours ici tous les livres qu’ils cherchent ».

Le développement d’une économie circulaire

Le travail de Lello Feltrinelli s’inscrit dans la pratique d’une économie circulaire, grâce à laquelle des livres destinés à l’oubli et à la destruction sont récupérés et sauvés du pilon ou de la décharge : « Les livres que je vends je me les procure en vidant des caves et, parfois par de petits échanges avec des personnes qui veulent se débarrasser de leurs bibliothèques. »

Cette activité permet non seulement de donner une seconde vie aux livres, mais aussi de trouver des éditions anciennes ou épuisées, des livres rares qui ne sont plus imprimés par aucune maison d’édition : « C’est formidable de voir que des livres prêts à partir à la poubelle peuvent encore faire le bonheur de quelques passionnés. »

Crédits photo : Lello Feltrinelli