Des livres pour comprendre les grandes crises financières

Quand on s’intéresse aux placements financiers, il est nécessaire d’en passer par une première phase d’instruction. Il s’agit alors d’acquérir une certaine expertise en matière de science économique. Que ce soit au niveau micro ou macro structural, à l’échelle d’un état ou au niveau mondial, tout doit être pris en compte quand on décide de se risquer sur les marchés. Avoir une connaissance de l’histoire des grands événements économiques est un savoir précieux pour prendre les bonnes décisions.

Les Années de la Grande Dépression (1929-1939) :

Le krach boursier de 1929, connu sous le nom de "Black Tuesday", a marqué le début d'une période sombre pour l'économie mondiale. La Grande Dépression qui a suivi a entraîné une chute spectaculaire des marchés boursiers à travers le monde, provoquant une panique financière, la faillite de nombreuses entreprises et une montée du chômage. De nombreuses sociétés financières, qui proposaient leurs services aux particuliers ont dû mettre la clef sous la porte. Si aujourd'hui, il existe des plateformes en ligne, comme Immediate Edge, à cette époque, tout se passait par téléphone, voir physiquement, en direct, ou par courrier et télégramme. Les gouvernements ont été contraints d'adopter des politiques de relance économique, et la régulation financière a été renforcée pour éviter la répétition d'une telle catastrophe.

L'Après-guerre et la Prospérité (1945-1960) :

Après la Seconde Guerre mondiale, les marchés boursiers ont connu une période de stabilité et de croissance. Les États-Unis ont émergé comme une puissance économique dominante, et la création du système de Bretton Woods a contribué à stabiliser les devises internationales. Les années 1950 ont été marquées par la prospérité économique, stimulée par la croissance industrielle et la consommation de masse. Les marchés boursiers ont reflété cette période de confiance avec des hausses régulières des indices.

Les Crises et les Récessions (1970-1990) :

Les années 1970 ont été le témoin de chocs pétroliers, de l'inflation et de la montée du chômage, entraînant des perturbations sur les marchés financiers mondiaux. Dans les années 1980, la montée de l'informatique a introduit une ère de négoce électronique, transformant la manière dont les transactions étaient effectuées sur les marchés boursiers. Toutefois, cette période a également été marquée par des crises majeures telles que le krach boursier de 1987, connu sous le nom de "Black Monday", où les marchés ont connu des chutes spectaculaires en une seule journée.

La Mondialisation et les Crises Financières (1990 à Aujourd'hui):

Les marchés boursiers ont été profondément affectés par la mondialisation financière au cours des dernières décennies. Les bulles spéculatives, les crises monétaires et les scandales financiers, tels que celui d'Enron au début des années 2000, ont secoué la confiance des investisseurs. La crise financière mondiale de 2008, provoquée par l'effondrement du marché des prêts hypothécaires aux États-Unis, a eu des répercussions mondiales, entraînant une récession économique sévère.

Depuis lors, les marchés ont connu des hauts et des bas, influencés par des facteurs tels que les politiques monétaires, les tensions commerciales internationales et les évolutions technologiques. La pandémie de COVID-19 en 2019-2020 a également eu un impact significatif, entraînant une volatilité extrême sur les marchés financiers mondiaux. Aujourd'hui, l'histoire des marchés boursiers est caractérisée par une complexité croissante, avec des marchés de plus en plus interconnectés et influencés par une multitude de facteurs économiques et géopolitiques.

Histoire de la Banque de France, Alain Plessis (224 pages, Albin Michel, 14.05 €)

C’est une œuvre incontournable qui offre un regard approfondi sur l'histoire de la Banque de France, l'institution centrale du système financier français. L'auteur, Alain Plessis, historien économique reconnu, plonge dans les archives pour retracer l'évolution de cette institution depuis sa création en 1800 jusqu'à des périodes plus contemporaines. L'ouvrage explore non seulement les aspects économiques et financiers de la Banque de France, mais aussi son rôle central dans le contexte politique et social de la France. Plessis met en lumière les défis et les transformations auxquels la Banque de France a dû faire face au fil des décennies, des périodes de crise aux réformes structurelles.

À travers une écriture claire et un contenu documenté, Histoires de la Banque de France offre aux lecteurs une compréhension approfondie du rôle crucial de cette institution dans l'histoire économique et financière de la France. L'auteur examine également les relations entre la Banque de France et le pouvoir politique, ainsi que son implication dans la stabilité monétaire et la régulation financière. Que l'on soit un spécialiste en économie ou simplement intéressé par l'histoire financière, cet ouvrage constitue une ressource précieuse pour quiconque souhaite explorer les coulisses de l'une des institutions financières les plus importantes de la France.

Capitalisme : Le temps des ruptures, Michel Aglietta (592 pages, Odile Jacob, 2019, 33 €)

Voilà une analyse perspicace et approfondie des transformations majeures qui ont façonné le capitalisme au cours du XXe siècle et au-delà. L'auteur, économiste émérite, explore les évolutions structurelles du système économique mondial, mettant en lumière les moments clés de rupture et de transformation. Aglietta examine les phases successives du capitalisme, de la période fordiste à l'émergence d'un capitalisme financiarisé, en passant par les crises économiques qui ont jalonné cette trajectoire. L'ouvrage offre une analyse critique des tendances contemporaines du capitalisme, soulignant les enjeux liés à la financiarisation, la mondialisation, et la place grandissante des marchés financiers dans l'économie mondiale.

Avec une rigueur intellectuelle et une clarté d'écriture, Aglietta guide le lecteur à travers les complexités du capitalisme moderne. En s'appuyant sur une perspective historique, il met en évidence les forces et les faiblesses inhérentes à différentes étapes de l'évolution économique. Que l'on soit un spécialiste en économie ou un lecteur intéressé par les dynamiques socio-économiques, Capitalisme : Le temps des ruptures offre une vision éclairante des forces qui ont sculpté le capitalisme contemporain et invite à une réflexion sur les défis et les opportunités qui se présentent dans le monde économique actuel.

Les places financières internationales - Au lendemain de la crise, Alain Borderie (RB Edition, 2009, 126 pages, 20.50 €)

C’est un ouvrage essentiel qui explore les transformations des places financières mondiales à la suite de la crise financière de 2008. Rédigé par Alain Borderie, historien d’entreprises et professeur de finance à l’Ecole nationale d’assurances (ENAss) et au CNAM, cet ouvrage offre une analyse approfondie des évolutions majeures dans le monde des marchés financiers. L’auteur étudie les impacts de la crise sur la structure et le fonctionnement des places financières, mettant en lumière les réponses politiques et réglementaires qui ont été mises en œuvre pour atténuer les risques systémiques.

Au-delà de la crise elle-même, Alain Borderie explore également les changements structurels et les dynamiques qui ont redéfini les places financières internationales. Il examine l'évolution des centres financiers mondiaux, les nouvelles formes de régulation, et les ajustements stratégiques des acteurs du marché. L'ouvrage propose ainsi une vision holistique des répercussions de la crise financière sur l'architecture financière mondiale, offrant aux lecteurs une compréhension approfondie des enjeux qui ont émergé dans le sillage de cet événement marquant.

Crédits illustration Pexels CC 0