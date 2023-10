Des influenceurs aux éditions du Fion : “Savoir écrire, c'est pas l'idée

Rarement un éditeur aura manifesté tant de transparence dans la construction de sa ligne éditoriale : se filmer lors d’un entretien avec un auteur. La cible des éditions du Fion ? Les créateurs de contenu. Le tout sans compassion (ni passion) : « Que vous sachiez écrire, c’est pas vraiment l’idée », explique Gonzague. Car la manne, indique l’éditeur, ce sont les abonnés qui suivent les faits et gestes de l’influenceur. Plus ils sont nombreux, plus ils achèteront.

Pour ce faire, la recette se résume à la publication d’un témoignage, qui parlera forcément au plus grand nombre — comprendre, des followers. Et comme on a ceux que l’on mérite, ils ne s’offusqueront pas d’un texte médiocre ni d’un ouvrage égocentré. D’autant que les éditions du Fion ont une astuce : une page sur deux sera une photo, « pour donner un coup de peps ».

Car, force est de le reconnaître pour l’éditeur : à force de texte… « on se fait rapidement un peu chier ». Et qu’il serait dommage de n’avoir rien à raconter quand on a 656.000 abonnés, surtout quand le thème est laissé à la discrétion du futur auteur.

Malgré les multiples propositions suggérées, cette fois-ci, Gonzague a fait chou blanc. « C’est à se demander pourquoi les gens vous suivent » , s’étonne-t-il, après avoir passé en revue les sujets les plus porteurs, ou démagogiques, c’est selon.

Mais ne jamais insulter l’avenir et laisser les portes grandes ouvertes : si l’envie venait de se faire un peu de fric, très accessoirement avec un livre, l’éditeur reste totalement disponible.

Que l'on ne s'y trompe pas : cette vidéo de l'humoriste Tristan Lopin est une fiction, et toute ressemblance avec des faits réels, etc., ne serait que pure parodie et coincidence. Notons également que les éditions du Fion ne sont pas une invention originale : un certain Laurent Baffie les avait imaginées lors d'une discussion avec Chantal Goya.

C’était dans le livre C’est quoi ce bordel, paru chez Kero en octobre 2013. Une sorte d’anniversaire que célèbre Tristan Lopin en se rattachant au canular de Baffie. Petit extrait de la séquence :

LAURENT BAFFIE : Chantal Goya, bonjour. Tu sors aux Éditions du Fion un livre intitulé Des poussières d'étoiles dans la chatte. Alors c'est toute ta vie... CHANTAL GOYA: C'est "dans les yeux" ! LAURENT BAFFIE : Oh pardon ! J'ai une épreuve non corrigée !

L’ouvrage de Chantal Goya avait été publié chez Flammarion, avec le concours de Jacques Pessis, en septembre 2009. D’après les données Edistat, il s’est écoulé à 3963 exemplaires, quand celui de Baffie s’est vendu à 35.713 exemplaires.

Une conclusion à méditer pour Gonzague : un influenceur, d’accord, mais gare à trouver le bon.

Crédits photo : iStock