Oubliez les textes à l'eau de rose, voici l'écriture dans l'eau

Avez-vous déjà essayé avec votre doigt de tracer dans l’eau des lettres ou des dessins — peut être un simple cercle, ou alors un cœur pour les plus romantiques d’entre nous ? Si oui, vous aurez remarqué la difficulté de la tâche. L’eau n’est pas docile comme la terre, il n’est pas possible d’y tracer des formes avec un bâton ou avec le doigt.

L’eau se reforme toujours pour retrouver son calme et sa maitrise d’elle-même la plus totale. L’eau avale tout, s’adapte en permanence — « be water » disait Bruce Lee. Dans l’eau, tout change pour que rien ne change. L’eau est un fluide et pour cela, peu importe si elle a de la mémoire ou non, à peine a-t-on tracé quelque chose à sa surface — et encore plus en profondeur — qu’elle a déjà tout oublié. L’eau disperse et dissout tout. Il est très ardu d'y laisser une quelconque trace...

Cependant, la fluidité et la mobilité de ce liquide permettraient justement une nouvelle forme d’écriture. Il ne s’agit plus, comme avec la graphie traditionnelle, de tracer des lignes ou de déposer de l’encre sur une base solide, mais plutôt de déplacer les particules présentes dans l’eau vers un chemin prédéfini pour former une lettre ou un dessin.

C’est la découverte qu’ont faite des scientifiques allemands. Le groupe de chercheur a utilisé une « microbille échangeuse d’ions » afin d’arriver à leur fin. En faisant se mouvoir la bille au fond de l’eau à l’aide d’une bascule programmable, les scientifiques ont tracé des formes dans le liquide. En se déplaçant, cette dernière laisse dans son sillage une différence de pH qui attire les molécules d’encre vers la forme.

Image et schémas du processus de tracé de ligne dans l'eau (Thomas Palberg, Benno Liebchen/CC BY-NC-ND)

Lors de ces expériences, le groupe de scientifiques allemands a tracé des lignes droites aussi bien que des formes plus complexes, comme des maisons et même des lettres, de manière assez précise.

Une fois que la ligne est tracée, il faut qu'elle perdure. Les scientifiques assurent que leur méthode permet aux formes de demeurer pendant une quinzaine de minutes dans l’eau avant de se disperser totalement.

En image, les réalisation des scientifiques (Thomas Palberg, Benno Liebchen/CC BY-NC-ND)

Tout cela est seulement une première expérimentation qui ne bénéficiait que d’un faible budget. Ce qui laisse présager d’encore meilleurs résultats à suivre et des applications dans des secteurs variés. Nous imaginons voir bientôt des œuvres d’art, ou des poèmes, tracées dans l’eau avant de disparaitre très progressivement sous l’omnipotence du mouvement des fluides. De quoi émouvoir nos petits cœurs d’humains...

Ces avancées pourraient aussi avoir un impact sur divers secteurs scientifiques, en physique des fluides, en chimie, en pharmaceutique ou encore dans le stockage d’informations.

crédits photo : Linus Nylund / unsplash