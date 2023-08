Devenir imbattable à la roulette : top 4 des livres incontournables

Gagner à la roulette (92 pages, 11.90 €, 2023)

Ce livre qui porte la signature de Max Maury est une véritable référence pour les joueurs qui s’intéressent énormément à la roulette. Au fil de ses pages, ils prendront connaissance d’astuces pratiques et utiles pour comprendre le fonctionnement de ce jeu de casino. À en croire l’auteur, il est possible d’enchainer les victoires à la roulette si vous savez exactement comment vous y prendre. Le

livre n’est pas un simple guide, car il pousse également le lecteur à la réflexion. Les joueurs les plus curieux pourront même l’exploiter pour imaginer des stratégies inédites relatives à la roulette. Vous pourrez ensuite tester ces différentes méthodes sur les plateformes de jeu. Il est d’ailleurs possible de voir le classement des meilleurs casinos ici. Néanmoins, ne vous attendez pas à gagner à tous les coups. Comme de nombreux autres titres disponibles dans les casinos, la roulette est un jeu de hasard. Il est donc impossible que le joueur en maîtrise tous les contours.

Tirant profit de son expérience au sein des plus grands casinos du monde, l'auteur Max Maury livre ses stratégies pour bénéficier au mieux des avantage du jeu de la roulette, un jeu particulièrement grisant. Mais, même si l'on devient un pro de la roulette, il sera bien difficile de gagner à tous les coups, à moins d'avoir le don de prédire l'avenir, un don que tout le monde souhaiterait avoir, bien sûr !

Roulette : les méthodes indispensables pour gagner

Ce livre est écrit par Raphaël Guillard, un véritable passionné des jeux de casinos et surtout de roulette. Vous vous en rendrez aisément compte au fil de votre progression dans l’ouvrage. Concrètement, que propose l’auteur ? Il présente ses diverses méthodes pour jouer à la roulette, et mettre la chance de son côté. N’oubliez pas que l’objectif pour le joueur consiste à prendre l’avantage sur la banque. Les stratégies pour y arriver sont clairement expliquées, et illustrées pour une meilleure compréhension par le lecteur.



Quel que soit votre niveau à ce jeu, vous n’aurez aucun mal à cerner les explications données par l’auteur du livre. Par ailleurs, il s’agit d’une des meilleures références en la matière pour ceux qui souhaitent comprendre la roulette.

Carnet de roulette (102 pages, 2021, 7.99 €)

Si vous êtes un féru du jeu de la roulette, ce petit livret vous permettra de consigner les coups joués et de suivre les effets de chacune des stratégies que vous choisirez de mettre en place. Ce carnet est constitué de cent pages pré-remplies. Il vous permettra de devenir un joueur très efficace et très consciencieux dans sa pratique.

Bien sûr, cela n'empêchera pas la chance d'avoir encore une part généreuse du gateau, mais, de votre côté, vous y verrez plus clair sur ce que vous jouez, ce que vous perdez, et ce, surtout, que vous gagner ! Plus de place à l'aventure aveugle donc, avec ce petit carnet. Autour de la table, avec votre carnet et votre petit crayon, vous ne passerez plus pour un joueur ingénu.

13 contre la banque (1976)

Dans ce livre mythique publié pour la première fois en 1976, Norman Leigh explique son approche concernant la façon de jouer à la roulette. Contrairement aux autres ouvrages mentionnés plus haut, le contenu est beaucoup plus technique. Il est préférable de ne pas vous aventurer vers 13 contre la banque, si vous n’êtes pas un féru de mathématiques. Cependant, le livre explique comment gagner à la roulette en présentant le processus sous la forme d’un roman. Vous y découvrirez d’ailleurs une histoire assez intrigante et pleine de rebondissements. À l’issue de la lecture, le joueur saura comment éviter les grosses pertes à la roulette.

L'intrigue que peut se résumer en quelques mots : lors d'un été ensoleillé, un audacieux groupe d'Anglais, rassemblé grâce à des annonces et guidé par Norman Leigh, décide de passer plusieurs jours consécutifs dans un prestigieux casino de la Côte d'Azur. Leur objectif clair est de maximiser leurs gains à la roulette.

En définitive, gagner à la roulette n’est pas un mythe et ces trois livres sur le sujet le prouvent à suffisance. Une fois que vous aurez pris connaissance de leurs contenus, ce jeu de casino vous paraitra moins austère. Avec un peu d’entrainement, vous pourriez même devenir imbattable au bout de quelques parties.

Crédits illustration Pexels CC 0