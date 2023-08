Israël : la bibliothèque nationale accueille de nouvelles cartes rares

Dans cette Golden Map Collection patiemment construite, on trouve notamment une carte imprimée et colorée à la main de la Terre sainte, orientée vers l’ouest, de 1593. La pièce réalisée à Anvers représente Jérusalem, l’église du Saint-Sépulcre et celle de la Nativité, et son monstre marin, sans quoi la carte ancienne perd de son charme...

On peut également citer une carte en latin imprimée à Amsterdam avec des illustrations d'histoires bibliques, des années 1720, et une autre, imprimée et coloriée à la main de la Terra Promissionis (La Terre Promise), orientée vers le nord et datée de 1656.

Numérisées pour la recherche

« Cette collection exceptionnelle de cartes et de livres rares élargit considérablement notre fonds de cartes de la Terre sainte et renforce notre position à l’avant-garde de la recherche cartographique historique », explique la responsable des collections de la Bibliothèque nationale d’Israël, Raquel Ukeles, dans un communiqué. Et de remercier la générosité de Howard et Helen Golden, au nom de la bibliothèque.

Carte imprimée et coloriée à la main de la Terre d'Israël orientée vers l'ouest (1593). Imprimé à Anvers avec des illustrations de Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre, l'église de la Nativité, des navires et un monstre marin. Imprimé d'après la même planche que l'édition originale publiée en 1578 par Gérard de Jode (1511-1591), et augmentée par son fils Cornelis de Jode (1568-1600). La vue de Jérusalem et les illustrations sont dessinées d'après le cartographe et graveur vénitien Fernando Bertelli (1525-1572). Bibliothèque nationale d'Israël.

Le président de l'institution installée à Jérusalem, Oren Weinberg, ajoute : « C’est l’un des dons majeurs récemment reçus par la bibliothèque. Ces centaines de cartes anciennes et rares de la Terre d’Israël sont très importantes et seront d’une grande utilité pour la recherche historique, géographique et cartographique. » L’institution d’Israël les a cataloguées et numérisées à ces fins d’accessibilité aux chercheurs.

La collection Eran Laor de la bibliothèque comprenait déjà des cartes anciennes datant pour les plus vieilles du XVe siècle, des atlas, des livres de voyage couvrant des périples en Terre d’Israël et dans le monde, des guides pour voyageurs, les travaux de chercheurs qui l'ont étudié au XIXe siècle, des ouvrages de géographie historique, et des dictionnaires bibliques et copies de la Bible et du Nouveau Testament comportant des cartes. Sans oublier des représentations topographiques en langues européennes, hébreu, yiddish et arabe.

Carte coloriée à la main de la Terre d'Israël orientée vers l'est (~1653). Texte de la carte en latin avec la langue néerlandaise à l'avers. Imprimé à Amsterdam avec des illustrations d'histoires bibliques : les enfants d'Israël traversant le Jourdain, le meurtre d'Absalom, l'onction du roi Saül par le prophète Samuel, David face à Goliath, l'offrande d'Abigaïl à David, etc. Publié par Joost Hartgers (actif 1650). Bibliothèque Nationale d'Israël.

Bientôt le nouveau bâtiment

La Bibliothèque nationale d’Israël, située à Jérusalem, est le principal dépôt des connaissances nationales et universelles du pays d’Amos Oz. Fondée en 1892, elle abrite des collections impressionnantes, riches de manuscrits, cartes, photographies, enregistrements sonores et autres matériaux précieux, faisant d’elle une institution de premier plan pour la recherche académique et la préservation du patrimoine culturel juif.

Parmi ces trésors, on peut citer la collection de manuscrits de Gueniza du Caire, qui offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne des communautés juives au Moyen Âge. Un autre joyau est le Codex d’Alep, l’un des plus anciens et des plus complets manuscrits de la Bible hébraïque, datant du Xe siècle.

À LIRE - À Jérusalem, la librairie francophone Vice-Versa définitivement fermée

En 1948, l'institution prend le titre de bibliothèque nationale. En 1960, elle prend place dans un nouvel édifice situé sur le campus de Givat Ram. Un nouveau bâtiment est à présent en construction, qui devait initialement être achevé en 2021, et est prévu pour cette année 2023. Il offrira des installations modernes à ses visiteurs.

Le nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale d'Israël en janvier 2023. Hagai Agmon-Snir (CC BY-SA 4.0).

Crédits photo : Carte imprimée et coloriée à la main de Terra Promissionis (La Terre Promise) orientée vers le nord (1656). Texte de la carte en latin. La première édition a été publiée dans Promissionis topographicae atque historice descripta par le diplomate Michael Eytzinger (également Aitzinger) (1530-1598), une monographie de 1583 qui comprenait une carte pliée de la Terre Sainte. Cette copie brillamment colorée de la carte est une édition ultérieure de la plaque de cuivre originale (éditeur non identifié), montrant la route de l'exode d'Égypte, la séparation de la mer Rouge, le veau d'or, les Israélites rassemblant la manne, et plus encore. Bibliothèque nationale d’Israël.