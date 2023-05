Un éditeur sauve d'inestimables archives de la police scientifique

La fondation à but non lucratif qui gère Wikipédia, Wikimedia, a lancé Wikisource Loves Manuscripts. L’ambition : numériser et transcrire plus de 20.000 pages de manuscrits indonésiens. Pour ce faire, la filiale locale s’est associée à l’UNESCO et Read-Coop. On ne présente plus le premier. Le second possède un outil de reconnaissance de caractères, Transkribus, très utile dans le cas présent.