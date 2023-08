Les cryptomonnaies : des livres à succès pour tout comprendre

En combinant les technologies de blockchain et de cryptographie, les cryptomonnaies offrent un système de paiement décentralisé, sécurisé et transparent. Cependant, leur complexité et leur volatilité peuvent rendre leur gestion intimidante pour les nouveaux venus. Pour éclairer les passionnés de cryptomonnaies, nous nous pencherons sur des livres à succès qui apportent un éclairage sur ce domaine fascinant.

Attention cependant, comme le marché des cryptomonnaies est très développés aux Etats-Unis, les livres que nous allons évoquer sont en anglais. Avant de faire vos premiers pas sur une plateforme de trading, telle que Ethereum Code, il va donc falloir vous mettre sérieusement à la langue de Shakespeare, si vous souhaitez pouvoir accéder à ce qui s'écrit de mieux sur le sujet. Mais, une fois armé de ces lectures, vous aurez toutes les chances de réussir vos investissements.

Mastering Bitcoin : Unlocking Digital Cryptocurrencies, de Andreas M. Antonopoulos

Publié pour la première fois en 2014, Mastering Bitcoin est rapidement devenu une référence dans l'industrie des cryptomonnaies. Andreas M. Antonopoulos, un éminent expert en bitcoin, offre un aperçu complet du fonctionnement de la cryptomonnaie pionnière. Le livre couvre des sujets tels que la technologie de la blockchain, les clés publiques et privées, les portefeuilles numériques et les processus de minage. Il présente également les différentes utilisations du bitcoin, de la simple détention à la création de contrats intelligents.

Cet ouvrage est une porte d'entrée vers la révolution technologique qui envahit le domaine financier. Pour pénétrer le monde en apparence complexe du bitcoin, cet ouvrage offre les connaissances nécessaires pour participer à l'internet de l'argent. Que vous développiez la prochaine application révolutionnaire, que vous investissiez dans une jeune entreprise ou que vous soyez simplement curieux de découvrir cette technologie, cette deuxième édition enrichie et élargie fournit des informations essentielles pour que vous puissiez faire le grand bon en avant.

Cryptoassets : The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond, de Chris Burniske et Jack Tatar

Publié en 2017, Cryptoassets se concentre sur l'investissement dans un large éventail de cryptomonnaies plutôt que sur le seul bitcoin. Les auteurs, Chris Burniske et Jack Tatar, fournissent des perspectives pratiques pour évaluer les différentes classes d'actifs numériques et comprendre leur valeur intrinsèque. Le livre explore également des modèles d'évaluation, des stratégies d'investissement et des perspectives sur l'avenir des cryptomonnaies en tant que classe d'actifs émergente.

Le livre explore en détail les différents types de cryptoactifs, leurs cas d'utilisation et leurs applications potentielles dans l'économie numérique. Les auteurs Burniske et Tatar présentent des modèles d'évaluation clairs et des outils pour analyser la valeur intrinsèque des cryptoactifs, ce qui aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées dans un marché souvent volatile et en évolution rapide.

En plus de l'aspect technique, Cryptoassets aborde également les aspects pratiques de l'investissement dans les cryptomonnaies. Les auteurs partagent des stratégies d'investissement basées sur la gestion des risques et la diversification des portefeuilles, ce qui en fait un guide essentiel pour les investisseurs novices et chevronnés. Dans l'ensemble, "Cryptoassets" est un ouvrage complet qui offre une perspective éclairée sur les opportunités et les défis liés aux investissements dans les cryptomonnaies, et il reste un choix de référence pour ceux qui cherchent à se lancer dans cette aventure financière passionnante. En attendant d'entrer dans la lecture de cet ouvrage, vous pouvez aussi découvrir l'histoire du Bitcoin racontée par Le Figaro.

The Basics of Bitcoins and Blockchains, de Antony Lewis

Ce livre offre une approche pédagogique pour ceux qui cherchent à comprendre les cryptomonnaies et la technologie de la blockchain. Antony Lewis explique les concepts fondamentaux des bitcoins et des blockchains de manière simple et accessible. Le lecteur découvrira les cas d'utilisation les plus courants, tels que les transferts de fonds internationaux, les applications décentralisées et les contrats intelligents. L'ouvrage est idéal pour les débutants qui souhaitent acquérir des connaissances de base solides.

En ce qui concerne la technologie de la blockchain, l'auteur démystifie ce concept en présentant son fonctionnement en termes simples. Il explique comment les blocs sont créés, ajoutés à la chaîne et sécurisés à l'aide de la cryptographie. En plus des bitcoins, Lewis explore les autres utilisations de la blockchain, telles que les contrats intelligents et les applications décentralisées, offrant ainsi une vue d'ensemble complète de cette technologie révolutionnaire.

The Basics of Bitcoins and Blockchains est un livre inestimable pour ceux qui cherchent à acquérir une compréhension solide des cryptomonnaies et de la blockchain, sans jargon technique compliqué. C'est un guide parfait pour les débutants désireux de se lancer dans cet univers fascinant, en leur fournissant les bases essentielles pour explorer le monde en constante évolution des bitcoins et des blockchains.

Digital Gold : Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money, de Nathaniel Popper

Pour les passionnés d'histoires captivantes, Digital Gold offre une plongée fascinante dans les débuts de Bitcoin et de la cryptomonnaie. Nathaniel Popper, journaliste primé, présente l'épopée des pionniers qui ont façonné le paysage des cryptomonnaies. Ce livre combine les aspects techniques de la blockchain avec des récits humains, racontant les défis et les triomphes des individus qui ont osé réinventer le concept de l'argent.

Les cryptomonnaies continuent de révolutionner le monde financier, suscitant à la fois curiosité et inquiétude. Pour bien comprendre ces actifs numériques, il est essentiel de s'appuyer sur des sources fiables et instructives. Les livres mentionnés ci-dessus, chacun à leur manière, fournissent des informations précieuses pour ceux qui souhaitent s'aventurer dans le monde passionnant des cryptomonnaies. Que vous soyez un débutant cherchant à comprendre les bases ou un investisseur averti en quête de nouvelles perspectives, ces ouvrages vous éclaireront sur la gestion des cryptomonnaies et vous permettront de prendre des décisions plus éclairées.

Crédits illustration Pexels CC 0