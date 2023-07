La voiture hybride : les livres qui font le tour de la question

Quelle sera l’énergie de demain pour faire rouler les véhicules ? Pour l’instant, on s’oriente de façon historique vers l’électrique, en cherchant à délaisser les énergies fossiles, avec l’essence et le diesel. Pourtant, chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients, ce qui explique le succès de la voiture hybride. S’il est vrai que les énergies fossiles occasionnent des rejets qui contribuent au réchauffement climatique, la construction et l’alimentation des véhicules électriques ne sont pas pour autant complètement neutres pour l’avenir de la planète. C’est aussi dans ce contexte que se sont développés les véhicules hybrides. Il s’agit, en quelque sorte, de tirer profit du meilleur de chaque énergie disponible.

Dans son principe de fonctionnement, le véhicule hybride, à la fois thermique et électrique, permet de faire baisser la consommation aux 100 kilomètres. On tombe souvent au-dessous des six litres. Les voitures de la marque Cupra, connue pour proposer des véhicules particulièrement sportifs et puissants, proposent une autonomie en électrique autour des soixante kilomètres. Il est ainsi possible de rouler si des interdictions sont mises en place, comme c’est déjà le cas dans certaines agglomérations et comme ce sera de plus en plus le cas à l’avenir.

Les véhicules hybrides : des composants au système (Editions Technip, 544 pages, 2013)

La croissance rapide de la population mondiale et des besoins énergétiques qui en découlent, combinée à l'épuisement prévu des ressources énergétiques fossiles et à l'augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des changements climatiques qui en résultent, présente des défis majeurs pour l'avenir. Dans ce contexte, l'hybridation des moteurs est une technologie de transition couramment utilisée. Elle offre la possibilité d'améliorer considérablement les performances énergétiques et environnementales des véhicules actuels, tout en préservant leur utilisation habituelle, et ouvre la voie à de nouveaux modes de propulsion à plus long terme. Cependant, cette technologie complexe requiert une approche multidisciplinaire.

Cet ouvrage, publié sous la coordination de François Badin, vise à fournir une vision exhaustive en abordant différents aspects tels que les véhicules, leurs composants, leur association et leur contrôle, ainsi que les évaluations globales de l'impact sur la durée de vie des véhicules. Il commence par une introduction générale aux différentes conditions d'utilisation des véhicules, permettant aux lecteurs de comprendre les enjeux liés au développement des véhicules hybrides et les méthodes de comparaison des performances entre les différentes solutions. Les principes et les divers types de moteurs thermiques et électriques, les systèmes intégrés de stockage de l'énergie, les principes, les architectures, les composants spécifiques et les fonctionnalités des moteurs hybrides, ainsi que la gestion de l'énergie dans ces véhicules, sont ensuite détaillés. Une analyse complète des différentes motorisations, incluant les aspects du cycle de vie, des coûts globaux et de la disponibilité des matériaux sensibles, est également présentée.

Ce livre s'adresse à tous les acteurs impliqués dans la conception, la fabrication et la mise en œuvre de véhicules hybrides ou de leurs composants. Il intéressera également les étudiants, les enseignants et les chercheurs souhaitant acquérir ou approfondir leurs connaissances sur les différents domaines impactés par l'électrification des motorisations. Mais avant de partir dans un road-trip endiablé en hybride ou en électrique, vous pouvez tout simplement vous emparer du roman publié par Sara Emilie Simone, Tout Ella (éditions Sarbacane). Vous découvrirez une belle histoire de voyage improvisé en Bretagne, dans un contexte un peu décalé.

Le guide pratique de la voiture électrique…et plus ! (2021, 263 pages, 36.90 €)

Signé Daniel Breton et Pierre Langlois, cet ouvrage fait le tour de la question. Si vous hésitez encore entre l’achat d’un véhicule thermique, d’un véhicule hybride ou d’un véhicule électrique, chaque scénario d’utilisation est étudié. Un comparatif est établi entre le coût d’une voiture électrique et d’une voiture à essence afin d’y voir plus clair dans des conditions d’usage normales.

Avec le véhicule hybride, on gagne en indépendance, car on peut s’abstraire de la nécessité de faire appel à une borne de recharge. En effet, des systèmes sont mis en place à l’intérieur du véhicule afin de permettre le rechargement de la batterie lorsque le moteur est alimenté par du carburant. Comme le réseau de bornes de recharge est encore en cours d’installation dans de nombreux pays, il peut être pertinent de jouer sur les deux systèmes d’alimentation. L'hybride participe aussi du boom des ventes de l'électrique, et les chiffres de l'année 2022 montrent une tendance d'importance qui se confirme.

L’hybride a aussi l’atout de fournir au véhicule équipé un gain de puissance non négligeable dans des situations particulières (par exemple pour doubler un autre véhicule). On peut ainsi bénéficier d’une motorisation sportive sans avoir pour autant un important malus à payer. La voiture est plus lourde qu’un véhicule à essence ou diesel, mais il offre un confort d’usage non négligeable.

