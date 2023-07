Voitures électriques : des ouvrages à lire avant d’acheter

Si la question du réchauffement climatique a rendu la voiture électrique de plus en plus banale, il ne faudrait pas pour autant croire qu’elle n’a été inventée qu’il n’y a que quelques années. A la fin du XIXème siècle et tout au long du XXème siècle, des inventions vont voir le jour. Il n’était pas écrit par avance que ce serait le pétrole qui l’emporterait au détriment de tout autre mode de création d’énergie. La voiture électrique reste d’ailleurs dans les cartons, et dès les premiers chocs pétroliers, de nombreux programmes sont lancés chez les grands constructeurs.

Cependant, il faut attendre la fin du XXème siècle pour voir les premiers modèles commercialisés, notamment au Japon, puis aux Etats-Unis et en Europe. Désormais, un véritable compte à rebours s’est mis en place avec la disparition annoncée des voitures à essence d’ici les années 2030. Les changements sont d’importance dans l’industrie automobile.

Le constructeur allemand Volkswagen, deuxième constructeur au monde, derrière Toyota, cherche à monter sérieusement en puissance dans l’électrique. Et, sur 2022, les chiffres montrent une importante avance, avec 572 100 unités électriques vendues, contre seulement 24 466 pour le constructeur nippon qui a mis du temps à se lancer véritablement dans la course. Tesla reste encore loin devant, avec 1,3 million d’unités écoulées. Les pays du nord de l'Europe sont à la pointe dans les ventes de véhicules électriques, à tel point qu'en Suède, Göteborg a opté pour des autobus électriques pour ses bibliothèques mobiles !

Histoire de la voiture électrique et de ses constituants (151 pages, 2017, 50.25 €)

Avec cet ouvrage, Adrien Foucquier et Yves Thomas nous éclairent sur les rebondissements d’une longue histoire qu’on a tendance à résumer par sa fin, et l’explosion d’un marché resté pendant des années assez atones. Ce livre raconte l'histoire de cette innovation en examinant les différents éléments qui la composent, qu'ils existent déjà ou soient potentiels : batteries, piles à combustible, supercondensateurs, moteurs, générateurs, systèmes électroniques. Ces composants font partie du cycle énergétique des véhicules électriques, passant de la fourniture d'électricité sur place à sa conversion en énergie mécanique.

En effet, le développement de ces éléments a permis d'envisager initialement les véhicules électriques sans fil et de les faire évoluer continuellement. L'histoire de la voiture électrique et de ses éléments constitutifs présente également la voiture électrique comme un objet complexe et indivisible. Cet objet ne peut se développer que dans des contextes socio-économiques et socio-écologiques favorables, avec la contribution d'acteurs industriels, qu'ils soient anciens ou nouveaux, pouvant potentiellement bouleverser le paysage automobile mondial.

Technologies des voitures électriques (Dunod, 424 pages, 77 €)

Pour les ingénieurs en herbe qui souhaitent aller plus loin dans la découverte du fonctionnement d’une voiture électrique, qu’on décrit souvent comme bien plus simple qu’une voiture à essence, on peut se tourner vers l’ouvrage publié chez Dunod : Technologie des voitures électriques, avec une préface signée par Patrick Bastard, directeur de la recherche au sein du groupe Renault, et Carla Gohin, vice-présidente Recherche et Innovation chez Stellantis.

Aujourd'hui, l'électrification des véhicules et les fonctions d'autonomie partielle ou complète sont au cœur des innovations des constructeurs automobiles. Rarement dans l'histoire, une industrie a connu une mutation aussi rapide, abandonnant la prédominance des moteurs thermiques au profit de la motorisation électrique et des systèmes informatiques embarqués.

Ce livre, fruit du travail d'une équipe de chercheurs, d'enseignants et d'ingénieurs, présente les caractéristiques essentielles des différents composants de la motorisation d'un véhicule électrique, ainsi que les notions fondamentales du génie électrique qui y sont associées : les moteurs, l'électronique de puissance, les batteries, les chargeurs, les interactions avec le réseau électrique et la technologie de la pile à combustible. Son objectif est d'accompagner cette transition en développant les compétences nécessaires dans l'industrie automobile, tout en abordant les innovations à venir dans ce domaine.

Au sein du groupe Volkswagen par exemple, toute une nouvelle gamme a été développée pour répondre à l’inflation de la demande en véhicules électriques, qu’il s’agisse de besoins pour les particuliers ou les professionnels. Derrière le jeu de deux lettres ID, se retrouve différents modèles couvrant tous les segments, avec l’ID.3 jusqu’à l’ID.Buzz, soit l’électrification du célèbre minibus familial de Volkswagen.

Voiture électrique : ils sont devenus fous ! (L’Observatoire, 2022, 202 pages, 19 €)

Les chiffres des ventes pour 2022 montrent que le marché de l’électrique gagne sans cesse en importance. Et si la Norvège culmine à 80 % de voitures neuves électriques, la France est à présent à 13 %, ce qui est déjà au-dessus de l’Union européenne, où l’on est à 8,6 %. Les Etats-Unis restent quelque peu réfractaires, avec 7 % alors qu’en Chine, on est déjà à 26 % des nouvelles immatriculations.

Cela n’empêche pas quelques voix de s’inquiéter de l’impréparation de ce retournement très rapide. C’est le cas de François-Xavier Pietri qui, dans son ouvrage, appelle à trouver des solutions face au choc industriel qu’implique la disparition des véhicules émettant du CO2 à l’horizon 2035 pour l’Europe.

De gros efforts restent à faire pour que tout suivre, de la production des précieux minerais nécessaires à la confection des batteries à la mise en place d’un solide réseau permettant le rechargement rapide des véhicules. Mais, avec le réchauffement climatique, il y a urgence à changer nos modes de consommation, à commencer par l’énergie qui alimente nos véhicules.

