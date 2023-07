La camionnette : du petit utilitaire aux grands rêves de voyage

Faire d’un modèle un rêve, c’est ce qu’a réussi à faire Volkswagen grâce à sa camionnette adaptable : le Combi. Ce terme vient tout simplement de l’abréviation Kombinationenwagen, que l’on pourrait traduire par « multi-usage ». En Allemagne, on lui préfère l’appellation « bouledogue », au tout simplement « Bulli », à l’appui d’une face avant rappelant quelque peu celle de la célèbre race de chien.

Si l’on accole souvent au Combi une image de vie de détente, ce modèle fut aussi dès le départ utilisé bien évidemment aussi par les artisans qui lui trouvaient un aspect pratique. C’était à la fois l’utilitaire familial et professionnel. Cependant, le détournement des utilitaires en véhicule de loisir, fruit d’un aménagement qui va du spartiate au très luxueux, continue de jouir d’une très forte croissance. Un nombre considérable d’ouvrages s’intéressent au phénomène.

Génération(s) VW Combi de 1950 à nos jours - L'indémodable Van (2020, 208 pages, 29.95 €)

Bien sûr à tout seigneur tout honneur. Cet ouvrage dédié au célèbre Combi retrace l’histoire de ce véhicule devenu, au fil du temps, légendaire. Les premiers modèles s’arrachent souvent aujourd’hui au prix d’une voiture de collection. Et l’on arbore toujours un vif sourire quand on voit passer ce style de camionnette dans les rues des destinations ensoleillées.

Né avec le power flower, le Combi s’est peu à peu emparé du monde du surf. Si certains lui préfèrent la commodité d’un modèle récent, comme un Transporter Volkswagen, les aficionados ne manquent pas, et ont souvent des idées de génie pour remettre un véhicule ancien au goût du genre, avec, souvent, une décoration dans un style appuyé.

VW Kombi et Transporter - de fidèles serviteurs (2013, 208 pages, 34.30 €)

A travers cet autre ouvrage encore dédié aux véhicules utilitaires Volkswagen, vous entrez, là aussi, dans l’histoire des modèles de la marque allemande. Né dans les années 1950, l'utilitaire Volkswagen a revêtu mille déguisements pour participer à la reconstruction puis devenir le véhicule de prédilection des hippies ou des surfeurs. Fourgon en tôle, Kombi, Minibus de Haut standing, Pick-Up... il s'est adapté avec aisance aux besoins de ses utilisateurs. On peut ainsi arpenter la cote, comme le fait le passionné de lecture Marc Roger.

Au gré des générations, jusqu'au début des années 1990, il est resté fidèle aux choix techniques de ses débuts, en conservant le moteur arrière. Les trois premières générations, assemblées sur presque tous les continents, conservent à ce jour de nombreux passionnés qui continuent à les utiliser régulièrement, voire quotidiennement. L’auteur de l’ouvrage, Dimitri Urbain, a possédé deux utilitaires Volkswagen, l'un de 1967, l'autre de 1973. Il a utilisé ce dernier au quotidien pendant de nombreuses années.

Drive Your Adventure (320 pages, 2017, 29.90 €)

Ce livre richement illustré est paru aux éditions de La Martinière, en partenariat avec le réseau We-Van, et l’expédition Drive your Adventure. On suit les aventures des auteurs, Bertrand et Elsa, qui sont partis durant six mois à travers les routes de l’Europe. Ils ont sillonné pas moins de vingt-quatre pays, avec 35 000 kilomètres au compteur.

Au fil de leurs rencontres, on découvre de nombreux pratiquants du voyage en van, avec toutes les configurations possibles. Certains s’adonnent à leur activité sportive préférée, quand d’autres sont partis en famille pour un long périple. Pour d’autres, c’est le temps de la retraite qui a été mis à profit pour prendre le volant et voyager sur un mode plus libre. C’est précisément le sentiment de liberté qui semble surgir à bord de ces camionnettes. On est parfois loin du fourgon classique, et en même temps, parfois, les modifications sont très légères.

Aménager son van (160 pages, 2021, 22 €)

Au prix où se vendent aujourd’hui les camping-cars, il est de bon ton de racheter un utilitaire pour en faire son véhicule de voyage. C’est d’ailleurs une pratique qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Les éditions Eyrolles y consacrent un ouvrage pour aider les candidats à l’aventure de la transformation. Il ne faut cependant pas vouloir brûler les étapes, et il est nécessaire de suivre quelques préconisations pour ne pas avoir ensuite de mauvaises surprises.

Les auteurs, Lucile Hétier et Pierre-François Lecardez sont derrière le site Le Van Migrateur. Ils partagent leur expertise en la matière depuis déjà plusieurs années directement sur la Toile. Avec ce livre, ils proposent un guide pratique pour tous ceux qui veulent se lancer dans l’aventure de l’aménagement. Choisir le véhicule qui correspondra au besoin, prévoir son entretien, son aménagement et son homologation auprès de l’assurance. Tout est indiqué pour suivre la bonne voie avant, enfin, de pouvoir partir en voyage.