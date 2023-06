Comment voyager vers les destinations de nos personnages de fiction préférés ?

Depuis Paris ou bien d'autres grandes villes du pays, pléthore de destinations sont accessibles via différents moyens de transport. En train, par avion ou encore sur un bateau, lequel faut-il choisir pour voyager à travers l'Europe et réécrire les histoires (lues et vues) ? Embarquons vers de nouveaux horizons et laissons la voiture à la maison.

Tous en ferry pour le Royaume-Uni

Pour retracer l'histoire de nos personnages préférés, tels que James Bond ou encore Sherlock Holmes, rendez-vous en outre-Manche. Les traversées depuis le nord de la France ou bien l'Allemagne, et ses pays limitrophes, sont effectuées tout au long de l'année. Avec un pic en haute saison (vacances scolaires et période estivale), veillez donc à réserver sans trop tarder !

Vous n'avez pas le pied marin ? Rassurez-vous, l'Eurostar vous emmènera jusqu'à Londres depuis Paris en moins de 2h30, et alors, à vous le Royaume-Uni ! Vous pourrez alors découvrir des villes et des paysages à couper le souffle, bien loin de que l'on voit habituellement en France.

Une fois The Old Smoke regagnée, d'autres réseaux de transport en commun (trains et bus) vous emmèneront jusqu'aux terres celtiques de l'Écosse. Vous pourrez sillonner la région du Glencoe jusqu'au viaduc de Glennfinan où les scènes du célèbre sorcier ont été tournées.

Attention aux heures de passage de l'iconique Jacobite Steam Train au risque de manquer le Poudlard Express et ses vapeurs de fumée. Vous pourrez ensuite continuer votre périple jusqu'à la capitale, Édimbourg (non pas à cheval, mais en train ou en vélo), pour admirer l'architecture gothique des bâtiments et vous plonger dans les romans de J.K Rowling en savourant un thé brûlant au Elephant house.

Destination l'Italie en avion (ou non)

Passons à un climat plus clément et une nourriture… disons, tout autant. Différente. Pour savourer l'art de vivre à la sicilienne et s'assoupir à l'ombre des oliviers comme Le Parrain l'a fait entouré de sa famille : direction l'Italie. Depuis les aéroports de Paris, plusieurs vols quotidiens sont assurés afin de traverser le pays jusqu'à Palerme, et bénéficier des rayons UV.

Une fois que l'histoire des Corleone, écrite par Mario Puzo, est terminée et que Lampedusa a fini son récit du Guépard, changeons (un peu) de décor pour remonter le pays. Rome vous fera rappeler les récits des plus emblématiques écrivains tels que Zola, Montaigne, Stendhal ou encore Marguerite Duras à (re)dévorer accompagnés d'un plat de pâtes évidemment al dente !

Note (pas) bête : pour le voyage du retour, l'avion peut être une nouvelle fois envisagé, mais n'oubliez pas que pour la planète, le train est une des solutions de transport en commun les plus plébiscitées… Déplaçons-nous intelligemment, et prenons du bon temps pour continuer à savourer les légendes de la littérature à l'étranger, même au fil des ans.