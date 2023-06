Portage salarial : des livres pour adopter les bonnes stratégies

L’agilité devient le maître-mot dans l’architecture entrepreneuriale actuelle. Il s’agit pour les entreprises, comme pour les salariés, de développer des stratégies afin d’être à même de répondre à des demandes qui sont sans cesse en évolution. Le recours de plus en plus fréquent au principe du portage salarial entre dans ce cadre. Vous pouvez découvrir le service proposé par CEGELEM, par exemple, qui est une structure qui intervient dans la relation tripartite. Un client a un besoin, une société recrute des profils recherchés et met ensuite à disposition du client les travailleurs dont elle a besoin.

Au lieu d’être indépendant, ces profils recherchés font le choix de se salarier auprès d’une entreprise spécialisée dans le portage salarial. Ils bénéficient alors de tout le confort du salariat, avec un contrat de travail et des avantages. Pour les sociétés clientes, un gain important se fait en matière de compétences et de flexibilité. Elles font des demandes auprès des entreprises de portage salarial et nouent des contrats de prestation en portage salarial avec elles.

Les guides du freelance – Le portage salarial (éditions Eyrolles, 203 pages, 25,30 €)

Signé par Dany Le Du, cet ouvrage fait le point sur les intérêts d’opter pour le principe du portage salarial quand on souhaite se tourner vers une activité indépendante. C’est souvent le cas lorsqu’on a déjà une certaine expérience en tant que salarié. On souhaite alors valoriser cette expérience et se mettre à son compte. Cependant, la contrepartie à payer est souvent lourde en matière de tâches administratives, ce qui enlève un temps précieux normalement dédié à la satisfaction de ses clients.

Le recours à une société de portage salarial permet de pallier nombre de ces problèmes. C’est une solution simple, à mi-chemin entre le statut d’indépendant et celui de simple salarié. Quand on sait posséder une forte valeur ajoutée sur le marché du travail, il est nécessaire d’adopter les bonnes stratégies pour tirer le meilleur profit de ses talents et de son expérience. C’est donc souvent une situation qui se retrouve dans un deuxième temps au cours d’une carrière professionnelle.

On peut aussi voir le recours au portage salarial comme un premier pas vers l’indépendance totale. Si l’on a tendance à mettre sur le même plan intérim et portage salarial, il faut quand même préciser que l’intérim est plus fortement dédié aux métiers manuels, tandis que le portage salarial concerne bien plus fréquemment des professions intellectuelles.

Droit et pratique du portage salarial (LexisNexis, 400 pages, 2016, 32 €)

Avec son développement important, le portage salarial a donné lieu à des évolutions législatives importantes. Afin de faire le point en la matière, les éditions LexisNexis ont publié en 2016 Droit et pratique du portage salarial, de Benjamin Kantorowicz. Intégrée au Code du travail, après l’ordonnance du 2 avril 2015, cette pratique entre cependant dans un cadre précis qu’il convient de bien avoir à l’esprit. Cet ouvrage répond aux questions que l’on peut se poser en la matière : quels sont les droits et les obligations du salarié porté ? Dans quelle mesure est-il intégré à la collectivité d’accueil ? Ce livre comprend des exemples de documents pour rédiger des contrats de travail et de prestations de service.

Freelance : l’aventure dont vous êtes le héros (Eyrolles, 282 pages, 19,90 €, 2021)

Quand on pense à un portage salarial, on a aussi à l’esprit le souhait de s’inscrire dans l’aventure d’une expérience en freelance. Le nombre d’indépendants s’inscrit d’ailleurs fortement à la hausse ces dernières années. La hausse a été de 8,6 % en 2021, après une croissance de 8 % en 2020. Fin 2021, on comptait, selon les Urssaf, 4,1 millions de comptes de travailleurs indépendants.

Dans son livre, Freelance : l’aventure dont vous êtes le héros, Alexis Minchella nous livre ses recettes pour sortir par le haut de cet univers où la concurrence peut être parfois féroce. Il s’agit de développer les meilleures stratégies pour accroître son activité et la rentabilité des prestations que l’on propose. Selon l’Insee, au sein de la catégorie des indépendants, les contrastes de situation sont très forts. Ainsi, plus d’un indépendant sur dix n’arrive pas à la moitié d’un smic annuel. C’est aussi pour cette raison que le recours au principe du portage salarial peut assurer une sécurité non négligeable.

